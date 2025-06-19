Frankfurt'ta Türk Firmalarına Yatırım Fırsatları - Son Dakika
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Ekonomi

Frankfurt'ta Türk Firmalarına Yatırım Fırsatları

19.06.2025 11:21
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FrankfurtRheinMain'deki yatırım imkanları, Türk şirketlerine Avrupa pazarına açılma fırsatı sunuyor.

Türk firmaları için yatırım ve iş fırsatları sunan Almanya'nın en önemli ekonomik ve ticari bölgelerinden FrankfurtRheinMain'deki yatırım imkanları, SabancıDx Dijital Kampüs'te düzenlenen etkinlikte masaya yatırıldı.

SabancıDx ve Sabancı Topluluğu çatısı altındaki yerel bulut hizmeti sağlayıcısı Bulutistan (ICT Cloud Services GmbH) ile Almanya'nın resmi yatırım ajansı FrankfurtRheinMain GmbH işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, "Almanya'ya Açılan Kapı" temasıyla Türk şirketlerini Avrupa pazarına yönlendirme hedefiyle hayata geçirildi.

Türk iş dünyası ve kamu kurumlarından yaklaşık 70 davetlinin katıldığı etkinlikte, Bulutistan & ICT Cloud Bulut Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hakan İnanır, FrankfurtRheinMain GmbH Üst Yöneticisi (CEO) Eric Menges, Yukatel GmbH Kurucusu ve CEO'su Yusuf Karataş ile Bulutistan Avrupa Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Edin ile Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu katılımcılara hitap etti ve sunumlarını paylaştı.

Etkinlik, FrankfurtRheinMain bölgesine yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerine yönelik rehberlik sunmayı amaçlayan bilgi paylaşımlarıyla tamamlandı.

"Bu sadece bir başlangıç"

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Akdevelioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 50 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri konumunda olduğunu vurgulayan Akdevelioğlu, Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin gelişiminde Bulutistan'ın öncülüğünü yaptığı bu tür işbirliklerinin önemli rol oynadığını söyledi.

Bulutistan & ICT Cloud'da Bulut Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İnanır da şirketin yurt dışı büyüme yolculuğunu anlattı.

İnanır, "Bugün bizim için gerçekten çok özel bir gün. Çünkü yaklaşık 10 yıl önce bir hayal olarak doğan şirketimiz, son 2,5 yıldır Almanya'da faaliyet gösteriyor. Bu başarıda, aramızda bulunan çok değerli paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın büyük katkısı var. Türkiye'den çıkan bir teknoloji firması olarak, Almanya gibi bir dünya devinde faaliyet göstermekten büyük heyecan duyuyoruz ve şuna inanıyoruz ki bu sadece bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

Frankfurt'ta 2 bin 500'ün üzerinde Türk firması faaliyet gösteriyor

FrankfurtRheinMain GmbH CEO'su Menges de Frankfurt'un yalnızca Almanya'nın değil, Avrupa'nın da kalbinde yer aldığını belirtti.

Frankfurt'un Türk şirketleri için sadece Almanya değil, tüm Avrupa pazarına açılan mükemmel bir kapı olduğunu ifade eden Menges, "FrankfurtRheinMain yalnızca lojistik değil, aynı zamanda dijital altyapı, siber güvenlik ve yüksek yaşam kalitesi gibi alanlarda da yatırımcılara büyük avantaj sunuyor." diye konuştu.

Menges, FrankfurtRheinMain GmbH'nin Almanya'nın FrankfurtRheinMain bölgesine yatırım yapmak isteyen şirketlere destek sağlayan hükümet destekli bir ajans olduğunu dile getirerek, bölgede 50 binden fazla Türk kökenli vatandaşın yaşadığını ve 2 bin 500'ün üzerinde Türk firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.

FrankfurtRheinMain bölgesinin 6 milyonluk nüfusuyla bölgenin ekonomik büyüklüğünün Danimarka ile karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu ifade eden Menges, 2 saatlik sürüş mesafesinde 50 milyon tüketiciye erişimin mümkün olduğunu anlattı.

Menges, Frankfurt'un Avrupa Merkez Bankası ve Alman Merkez Bankası'na aynı anda ev sahipliği yapmasının bölgeyi benzersiz bir finans üssü haline getirdiğini ve Brexit sonrası 60 büyük bankanın Avrupa merkez ofislerini Frankfurt'a taşıdığını vurguladı.

Frankfurt'un, dünyanın en büyük internet değişim noktası olan DE-CIX'e de ev sahipliği yaptığını dile getiren Menges, şunları kaydetti:

"Buradaki veri aktarım hızı 18,1 terabayt/saniyeye ulaşıyor. Bu da saniyede 230 bin HD video akışı demek. Bu nedenle Frankfurt, küresel veri merkezi sıralamasında 3. sırada yer alıyor. 1. sırada Kuzey Virginia, 2. sırada Londra var. 4. sıradaki şehirle aramızda ciddi bir fark bulunuyor. Veri merkezlerine yapılan yatırım milyarlarca avro seviyesinde. Her ay yeni yatırım talepleri alıyoruz. Bu, bölgemizdeki en büyük yatırım alanlarından biri haline geldi. Frankfurt çok uluslu yapısıyla da dikkat çekiyor. Her milletten insan iş yapmak için burada. Biz de onları memnuniyetle karşılıyoruz."

"FrankfurtRheinMain Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri"

Bulutistan Avrupa Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Edin de Almanya'daki yatırım sürecine dair deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Almanya'da faaliyet göstermeye 2023'te başladıklarını anlatan Edin, "Yatırım ajanslarının sunduğu destek sayesinde Almanya'daki operasyonumuzu hızlı bir şekilde kurduk. FrankfurtRheinMain, özellikle finansal teknoloji alanında Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri. Burada teknoloji firmaları için ciddi fırsatlar var." dedi.

Almanya pazarının düzenleyici yapısının titizliğine işaret eden Edin, "Almanya'ya gelen firmalar sıfırdan başlamak zorunda. Türkiye'de başarılı olan bir ürün burada aynı şekilde pazara giremeyebilir. Avrupa Birliği'nin Dijital Operasyonel Dayanıklılık Yasası (DORA) regülasyonu gibi çeşitli yükümlülükler var. Bu nedenle operasyonel ve yasal hazırlık çok önemli." uyarısında bulundu.

Edin, Frankfurt'un merkezi konumunun yanı sıra fiberoptik altyapısı, enerji kapasitesi ve yüksek veri merkezi yoğunluğuyla teknoloji yatırımları için avantajlı bir şehir olduğuna dikkati çekerek, "Geldiğimizde şehirde 134 veri merkezi vardı, bugün bu sayı 170'in üzerine çıktı. Avrupa'da en fazla veri merkezine sahip şehirlerden biri haline geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Frankfurt, Etkinlik, Ekonomi, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Frankfurt'ta Türk Firmalarına Yatırım Fırsatları - Son Dakika

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