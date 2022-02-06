Fransa 2023 İlkbahar-Yaz sezonunu Türk kıyafetleriyle karşılayacak

Moda sektöründe dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarları arasında yer alan, Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarına, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından 8-10 Şubat 2022 tarihlerinde 12. kez mili katılım organizasyonu gerçekleşecek.

Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nın iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getirdiğini, senede iki kez düzenlediği bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, en son düzenlenen Fuara uluslararası alanda en yüksek katılımın Türkiye'den gerçekleştiğini hatırlattı.

Pandemi nedeniyle fiziki etkinliklere verilen ara sonrası, PV Paris Eylül 2021 fuarı Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak milli katılım gerçekleştirdikleri ilk fiziksel yurtdışı fuar olduğunu ifade eden Sertbaş, "Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği milli katılım organizasyonu ile katılan firmaların da dahil olduğu toplamda 120 Türk firma fuarda yer alırken, pandeminin neden olduğu belirsiz ortam nedeniyle fuarın hazırgiyim bölümüne Türkiye'den 7 üretici firma katılım sağlamıştı. PV Manufacturing fuarına normal koşullarda Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği milli katılım organizasyonlarında ortalama 30 firma katılım sağlıyordu. 12. kez milli katılım organizasyonunu düzenleyeceğimiz Şubat fuarına ise İzmir ve İstanbul'dan 17 hazırgiyim üreticisi firmamız katılıyor. Hayatın normale dönmesiyle birlikte katılımcı firma sayımız da eski seyrini yakalayacak. Firmalarımız 2023 İlkbahar-Yaz sezonu koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara sunacaklar" dedi.

"Türkiye'nin Fransa'ya ihracatı yüzde 28 arttı"

Türkiye'nin; Çin, Bangladeş ve İtalya'dan sonra, Fransa'nın en çok konfeksiyon ithalatı yaptığı ülke olduğunu vurgulayan Sertbaş, "Fransa 2021 yılının 11 aylık döneminde toplam 25,2 milyar dolar hazır giyim ürünü ithal ederken, ülkemiz Fransa konfeksiyon pazarından yüzde 6,5 pay alıyor. Konfeksiyon ihracatında Fransa, en büyük 5. pazarımız. Biz başarılı dış pazar stratejileriyle Fransa'ya 1 milyar dolar ihracat hedefimizi tutturduk. Türkiye'nin Fransa'ya yaptığı hazırgiyim ihracatı 2021 yılında yüzde 28 artırarak 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı zamanda Fransa, ilk 10 pazarımız içerisinde, İsrail ve İspanya'dan sonra en çok ihracatımızı artırdığımız ülke konumunda. Ege'den Fransa'ya yapılan hazırgiyim ihracatımız ise 2021 yılında geçen yıla göre yüzde 46 artışla 50 milyon dolara ulaştı" diye konuştu.

EİB 15. Moda Tasarım Yarışması finalistleri Paris'te

PV Manufacturing Paris Fuarını, EİB 15. Moda Tasarım Yarışması finalistleri Zülal Açar, Selen Tavtın, Ayşe Kaya, Manolya Yalçınkaya, Fadime Yıldırım'ın ziyaret edeceğini açıklayan Sertbaş, yarışmada finale kalan ve dereceye giren tasarımcıların nakdi ödüller, dünyanın önde gelen moda okullarında yurtdışı eğitim bursu ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından milli katılım organize edilen uluslararası hazır giyim fuarlarını ziyaret etme şansı yakaladığını da sözlerine ekledi.

"Yakından tedarik Türkiye'yi öne çıkardı"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise pandeminin neden olduğu belirsizlik, sağlık endişelerinin Avrupa'nın önde gelen fuarlarının iptal edilmesine neden olduğunu açıklayarak, "Bu fuarlar arasında Ocak'ta birliğimiz tarafından milli katılım yapmayı planladığımız Munich Fabric Start Sourcing fuarı da var. Türkiye, PV Manufacturing bölümüne en fazla sayıda firmayla katılan ülke konumunda. Bu durum belirsizliklerin ve maliyetlerin arttığı, küresel tedarik zincirindeki riskler karşısında Türk hazırgiyim sektörünün gücünü ve potansiyelini gösteriyor. Pandemi döneminde markaların, mevcut riskler nedeniyle yakın coğrafyadan tedarike yönelmeleriyle Türkiye'nin önemi arttı. Yakın dönemde iş birliği talepleri alıyoruz" dedi.

"Türk moda endüstrisi Danimarka, İngiltere, Fransa ile adımlarını sıklaştırıyor"

Seyfeli, "Danimarka İstanbul Başkonsolosluğundan gelen ikili görüşme talebi neticesinde 2021 yılı Kasım ayında birliğimiz üyesi firmalar ile Danimarkalı bir grup alıcı firmanın katılımıyla İzmir'de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. 2022 yılı Mart ayında ikinci alım heyeti planlanıyor. İngiliz online perakende devi Boohoo Group ile üretici firmalarımız arasında tanışma toplantısı yapıldı. Birliğimiz, Fransız Örme Federasyonu ve yine Fransız perakende zinciri Monoprix ile gelecek dönem iş birlikleri için temaslarını sürdürüyor. Geçen sene Ege Bölgesinin hazır giyim sektörünü uluslararası boyutta tanıtmak amacıyla AHA (AegeanHasApparel) isimli projemize başladık. 2022 yılında da Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin öncelikleri arasında bulunan AHA projesinin başta PV fuarı olmak üzere Birliğimizce gerçekleştirilecek yurtdışı etkinliklerde tanıtımını yaparak markanın uluslararası bilinirliğini artırmak istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR