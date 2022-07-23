Fransa bayraklı kruvaziyer "Le Bougainville" Bodrum Limanı'na yanaştı

Fransa bayraklı "Le Bougainville" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Kuşadası Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 120 metrelik "Le Bougainville"de çoğunluğu Fransız 71 yolcu ile 119 personel bulunuyor.
Gemiden inen yolcular Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.
Kruvaziyer, gece saatlerinde Bodrum'dan ayrılıp Simi Limanı'na devam edecek.
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