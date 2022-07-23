Gemiden inen yolcular Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi 'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Kaynak: AA

Kuşadası Limanı, Fransa, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Fransa bayraklı kruvaziyer 'Le Bougainville' Bodrum Limanı'na yanaştı - Son Dakika

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