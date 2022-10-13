Fransa'da akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluk sürüyor - Son Dakika
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Fransa'da akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluk sürüyor

13.10.2022 12:48
Fransa'da akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluk sürüyor

Fransa'da TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil rafinerilerinde haftalarca süren grevlerin ardından petrol tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluk sürüyor.

Fransa'da TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil rafinerilerinde haftalarca süren grevlerin ardından petrol tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluk sürüyor.

Fransa'da TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil'e ait petrol rafinerilerinde devam eden grevlerin ardından ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 31'inde tedarik sorunu yaşandı. Çok sayıda akaryakıt istasyonu tedarik sorunu nedeniyle yakıtsız kalırken, yakıt bulunan istasyonlarda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler yakıt alabilmek için saatlerce kuyrukta beklerken, yer yer sürücüler arasında kavga çıktı. Benzin kuyruğuna giren araçlar nedeniyle trafiğin aksamaması ve kavgaların yaşanmaması için akaryakıt istasyonlarında çok sayıda polis görevlendirildi. - PARİS

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransa'da akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluk sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluk sürüyor - Son Dakika
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