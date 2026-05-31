Gastro İnegöl Lezzetleri Fransa'ya konuk oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gastro İnegöl Lezzetleri Fransa'ya konuk oldu

Gastro İnegöl Lezzetleri Fransa\'ya konuk oldu
31.05.2026 11:03  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bordo Başkonsolosluğu, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Paris Ferrandi Gastronomi Okulu Bordo Kampüsü'nde düzenlediği etkinlikte 14 farklı Türk yemeğini Fransız konuklara ikram etti. Gastro İnegöl iş birliğiyle gerçekleşen organizasyonda 'Bir Sofrada Miras' teması işlendi.

Bordo Başkonsolosluğu, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Gastro İnegöl iş birliğinde aşçılık ve otelcilik alanında Fransa'nın önde gelen kurumlarından Paris Ferrandi Gastronomi ve Otelcilik Okulu'nun Bordo Kampüsüyle ortaklaşa bir organizasyon düzenledi.

21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bordo Başkonsolosluğu tarafından Fransa'nın en prestijli gastronomi okullarından Ferrandi Paris'in Bordo Kampüsüyle ortaklaşa olarak Ferrandi yerleşkesinde bir etkinlik düzenlendi. Fransız konuklara Türk yemeklerinin ikram edildiği organizasyonda, iki gün boyunca Ferrandi öğrencileriyle birlikte "Bir Sofrada Miras" temasına uygun lezzetler, Gastro İnegöl Şefi Ali Müfit Çağlayan ve Gastro İnegöl Yöneticisi Işıl Çelebi tarafından sunuldu.

14 farklı Türk yemeği ikram edildi

Bordo Başkonsolosluğunun daveti çerçevesinde Fransa'ya giden Gastro İnegöl Şefi Ali Müfit Çağlayan ile Gastro İnegöl Yöneticisi Işıl Çelebi, 26-27 Mayıs tarihlerinde, Ferrandi yerleşkesinde Ferrandi öğrencileriy birlikte "Bir Sofrada Miras" temasına uygun yemekler hazırladı. Bu çerçevede, 14 farklı Türk yemeği Ferrandi Bordo Kampüsünün uygulama restoranında davetlilere ikram edildi. Davette, aralarında milletvekili ve Belediye Başkanlarının da yer aldığı yerel makamlar ve diplomatik temsilcilerden oluşan 50 dolayında Fransız katılımcı hazır bulundu.

İnegöl-Cenon kardeş şehir ilişkisi vesile oldu

Bordo Başkonsolosu Ayşe Şebnem Manav, Türk yemeklerini tanıtmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek İnegöl Belediyesi ve Gastro İnegöl temsilcilerine faaliyete yönelik katkılarından dolayı teşekkür etti. Etkinliğin aynı zamanda 2024 yılında kurulan Bordo merkezi ilçelerinden Cenon-İnegöl kardeş şehir ilişkisi çerçevesinde icra edildiğinin altını çizdi. İnegöl'ün kardeş şehir ilişkileriyle hem şehri hem de Türk kültürünü dünyaya tanıttığına dikkat çekildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Diplomasi, Fransız, Ekonomi, Fransa, İnegöl, Kültür, Miras, Paris, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gastro İnegöl Lezzetleri Fransa'ya konuk oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

11:11
Aziz Yıldırım’dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor
Aziz Yıldırım'dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor
10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 11:17:41. #7.13#
SON DAKİKA: Gastro İnegöl Lezzetleri Fransa'ya konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.