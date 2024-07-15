Fransa'nın bütçe açığı ekonomiyi tehlikeli bir şekilde savunmasız bırakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fransa'nın bütçe açığı ekonomiyi tehlikeli bir şekilde savunmasız bırakıyor

Fransa Ulusal Denetim Ofisi, ülkenin 154 milyar avroluk bütçe açığının, yeni bir makroekonomik şok durumunda ekonomiyi "tehlikeli bir şekilde savunmasız" bıraktığını bildirdi. Fransa'daki erken genel seçimlerin yol açtığı siyasi çıkmaz devam ederken, bütçe konsolidasyonu çağrıları artıyor.

15.07.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Ulusal Denetim Ofisi (Sayıştay-Cour des Comptes), ülkenin 154 milyar avroluk bütçe açığının, yeni bir makroekonomik şok durumunda ekonomiyi "tehlikeli bir şekilde savunmasız" bıraktığını bildirdi.

Fransa'daki erken genel seçimlerin yol açtığı siyasi çıkmaz devam ederken, bütçe konsolidasyonu çağrıları artıyor.

Fransa Merkez Bankasının ardından Ulusal Denetim Ofisi de kamu maliyesinin durumuna ilişkin raporunda, ülkenin bütçe açığını azaltmasının "hayati önem" taşıdığını açıkladı.

Ofisin raporunda, "Gerçek yapısal reformlar konusunda gecikmeler nedeniyle, yinelenen açıklar (bütçe) ve bu açıkların ağırlığıyla daha da kötüleşen kamu borcunun maliyeti giderek daha pahalı hale geldi." denildi.

Bu durumun hükümetin "diğer harcamalarını sekteye uğratarak" yatırım yapma kabiliyetini kısıtladığının belirtildiği raporda, Avro Bölgesi borç krizi ve Kovid-19 salgını gibi yeni bir makroekonomik şok durumunda ülkeyi tehlikeli bir şekilde savunmasız bırakacağı belirtildi.

Ulusal Denetim Ofisi raporunda, Fransa'nın kamu finansman stratejilerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş gibi çevre koruma politikalarıyla ilgili harcamaları tam olarak dikkate almadığına yer verilerek, bunun da ekonomi için olumsuz bir şoka işaret ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Fransa'nın 2022'de 125,8 milyar avro olan kamu bütçe açığı 2023'te 154 milyar avroya yükselmişti. 2022'de Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 4,8'ine denk gelen Fransa'nın bütçe açığı 2023'de GSYH'nin yüzde 5,5'ine yükselmişti.

Ülkenin kamu borcu geçen yıl GSYH'nin yüzde 110,6'sına ulaşmıştı. AB Komisyonu, Fransa'nın bu rakamın bu yıl yüzde 112,4'e ve 2025'te ise yüzde 113,8'e yükselmesini bekliyor.

Bu arada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 19 Haziran'da aralarında Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisine sahip Fransa ve İtalya'nın da yer aldığı 7 üye ülkeye yüksek bütçe açıkları nedeniyle disiplin süreci başlatılacağı uyarısında bulunmuştu.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Birlik kuralları, üye ülkelerin kamu açık ve borçlarını sınırlandırıyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak, AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.

Disiplin prosedürü, aşırı açık veren ülkelerin maliye politikalarını sıkılaştırmalarını amaçlıyor. Mali kurallara uymayan ülkeler disiplin sürecinin sonunda para cezasına çarptırılabiliyor.

AB üyesi ülkeler, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış, bütçe açıkları ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti.

Merkez Bankası başkanı da uyarmıştı

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's ve S&P Global, seçim sonuçları ve ülkede koalisyon hükümetlerinin büyük ölçüde denenmemiş olması nedeniyle çıkmazın Fransız ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi konusunda uyarıda bulunmuştu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Fransa'da Yeni Halk Cephesi'nin galibiyetinin ardından kurulacak büyük bir koalisyonun, karar alma ve borç azaltma görevini daha da zorlaştıracağı belirtilmişti.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau da erken seçimlerin ardından parlamentoda ortaya çıkan siyasi çıkmazın eylül ayına kadar çözülmesini beklediğini belirterek, "Hangi karar alınırsa alınsın, açığı azaltmalıyız" uyarısında bulunmuştu.

Fransa'da ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimler, solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi'nin galibiyeti ile sonuçlandı.

Seçimlerde, solcu Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkararak ilk sırayı alırken, onu 163 sandalye ile Macron ittifakı ve 143 sandalye ile aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN) izledi.

Bu sonuçlarla toplam 577 milletvekilinin görev yapacağı mecliste hiçbir parti ya da ittifak hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamadı.

Yeni parlamentonun eylül ayında ülkenin bütçesini oylaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Fransa, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransa'nın bütçe açığı ekonomiyi tehlikeli bir şekilde savunmasız bırakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 18:43:35. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'nın bütçe açığı ekonomiyi tehlikeli bir şekilde savunmasız bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement