Fransız banka Societe Generale, yıl sonu dolar tahminini 30 TL olarak açıkladı - Son Dakika

Fransız banka Societe Generale, yıl sonu dolar tahminini 30 TL olarak açıkladı

Son Güncelleme: 13.09.2023 14:02

Fransız banka Societe Generale yıl sonu dolar tahminini 30 TL olarak paylaştı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program'da yıl sonu dolar tahmini ise 23 lira 88 kuruş olmuştu.

Merkez Bankası'nın ağustos ayında faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından 27 lira seviyelerinden 25 lira seviyelerine gerileyen dolar, tekrar 27 lira sınırına kadar geldi. Yükselmeye devam eden kurun yıl sonunda ne kadar olacağı merak edilirken, Fransız banka Societe Generale'den dikkat çeken bir tahmin geldi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 30 TL

Societe Generale yıl sonunda dolar tahminini 30 TL olarak açıkladı. Bankanın faiz tahmini de oldukça çarpıcı. Dev banka eylül ayında Merkez'in 600 baz puanlık artışla faizi yüzde 31'e çıkaracağını öngördü.

OVP'DE 23,88 OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da (OVP) ise yıl sonu dolar tahmini 23 lira 88 kuruş olmuştu. OVP'de 2024 dolar tahmini 36,78; 2025 tahmini 43,93; 2026 için 47,79 olarak açıklanmıştı.

Société Générale, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransız banka Societe Generale, yıl sonu dolar tahminini 30 TL olarak açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransız banka Societe Generale, yıl sonu dolar tahminini 30 TL olarak açıkladı - Son Dakika
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