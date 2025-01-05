Futbol Kulüpleri Borsada Karışık Seyir Izledi - Son Dakika
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Ekonomi

Futbol Kulüpleri Borsada Karışık Seyir Izledi

Geçen yıl futbol kulüpleri borsa performansı karışık, bazıları kazandırırken bazıları kaybettirdi.

05.01.2025 12:50
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Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, geçen yıl borsada iç açıcı bir performans sergilemezken, yatırımcısını tam anlamıyla sevindiremedi.

Ünlü futbol kulüplerinin hisse senedi performanslarında geçen yıl, genellikle karışık bir seyir izlendiği görüldü.

Bazı futbol kulüpleri hem yeşil sahalarda taraftarını hem de borsalarda yatırımcısını sevindiremedi. Buna karşın bazı takımlar taraftarını sevindirirken, borsalarda yatırımcısını memnun edemedi.

Geçen yıl yatırımcısına İskoç ekibi Celtic yüzde 41,4, İtalyan ekiplerinde Lazio yüzde 32,3, Juventus yüzde 17,5, Portekiz ekibi Benfica yüzde 12,5 kazandırdı.

Celtic, geçen sezon İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 54. şampiyonluğunu ilan etmişti. Ayrıca takım, İskoçya Ligi'nde de lider konumunda bulunuyor.

Manchester United yüzde 15'e yakın kaybettirdi

Geçen yıl yatırımcısına Hollanda ekibi Ajax yüzde 4,2, Portekiz ekiplerinden Porto yüzde 6, Sporting CP yüzde 7,6, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 11,7, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 14,9 kaybettirdi.

Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nde iç açıcı bir performans sergilemezken, hisse senedi piyasalarda da yatırımcısını üzdü.

Borussia Dortmund da Bundesliga'da zirveden uzak performansıyla taraftarını, borsadaki durumuyla da yatırımcısını sevindiremedi.

Dünyanın önde gelen halka açık 9 futbol kulübünün hisselerinin 2024 performansları şöyle:

Şirket2024 değişim (yüzde)
Celtic+41,4
Lazio+32,3
Juventus+17,5
Benfica+12,5
Ajax-4,2
Porto-6
Sporting CP-7,6
Borussia Dortmund-11,7
Manchester United-14,9

Kaynak: AA

Borussia Dortmund, Manchester United, Ekonomi, Finans, Celtic, Futbol, Borsa, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Futbol Kulüpleri Borsada Karışık Seyir Izledi - Son Dakika

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