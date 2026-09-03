G20 bakanları teknoloji ve refah için ortak bildiri yayımladı - Son Dakika
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G20 bakanları teknoloji ve refah için ortak bildiri yayımladı

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G20 ülkelerinin inovasyondan sorumlu bakanları, gelişmekte olan teknolojilerin ekonomik refahı artırma potansiyeline vurgu yapan ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, yapay zeka politikaları ve teknik iş gücünün geliştirilmesi gibi altı temel alanda ilkeler belirlendi.

NEW G20 ülkelerinin inovasyondan sorumlu bakanları, gelişmekte olan teknolojilerin ekonomik refahı artırma ve fırsatları genişletme potansiyeline dikkati çeken ortak bir bildiri yayımladı.

ABD Ticaret Bakanlığı ile Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi'nin (OSTP) ev sahipliğinde North Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde düzenlenen iki günlük G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı sona erdi.

Toplantı kapsamında OSTP Direktörü Michael Kratsios, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, Google DeepMind'ın kurucu ortağı ve Başkanı Demis Hassabis ile Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu isimlerle söyleşiler gerçekleştirdi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in söyleşi yaptığı isimler arasında da Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang, Anthropic'in kurucu ortağı Tom Brown, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman ve Palantir Üst Yöneticisi Alex Karp yer aldı.

Altı temel alanda ilkeler ortaya konuldu

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, gelişmekte olan teknolojilerin uzun vadeli büyüme ve kalkınmayı destekleyebileceği, ancak bu teknolojilerden faydalanılması için inovasyonu teşvik eden politikaların, yapay zekanın kamu hizmetlerinde başarılı şekilde benimsenmesinin ve insanların yeni teknolojileri kullanabilecek becerilerle donatılmasının gerektiği belirtildi.

Bildiride, inovasyonu destekleyen politika çerçeveleri, teknoloji yoluyla fırsat ve refahın artırılması, nitelikli teknik iş gücünün geliştirilmesi, yapay zekaya ilişkin fikri mülkiyet politikaları, yapay zeka ve standartlar arasındaki ilişki ile endüstriyel inovasyon ve tedarik zincirlerine yatırımlar olmak üzere altı temel alanda ilkeler ortaya konuldu.

Bakanlar ayrıca, ülkeleri temel araştırmalara yatırım yapmaya, teknolojilerin ticarileştirilmesine yönelik süreçleri güçlendirmeye ve güvenilir teknolojilerin benimsenmesi ile yaygınlaştırılmasını sağlamaya çağıran "Carolina Gelişmekte Olan Teknolojiler İlkeleri" üzerinde de uzlaşı sağladı.

Öte yandan toplantıda teknik iş gücünün geliştirilmesi ve özel sektör ortaklıklarının genişletilmesine yönelik "Yapay Zeka Refah Hedefleri" ile "Yapay Zeka Refah Mutabakatı" da kabul edildi.

"İnovasyonun büyümenin itici gücü" olması konusu ülkeleri bir araya getirdi

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, konuya ilişkin değerlendirmesinde, G20'de uzlaşıya varmanın kolay olmadığını belirterek, "inovasyonun büyümenin itici gücü olması" konusunun ülkeleri bir araya getirdiğini ifade etti.

Lutnick, yayımlanan bildirinin girişimcilere fikirlerine yatırım yapma konusunda güven verdiğini, yerli üretimi teşvik ettiğini ve fikri mülkiyet çerçevelerinin inovasyonu destekleyip korumasını sağladığını kaydetti.

OSTP Direktörü Kratsios da G20 ülkelerinin gelişmekte olan teknolojilerin geleceğine ilişkin iyimser bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, inovasyonu teşvik etmek amacıyla oluşturulan esnek politika çerçevelerinin ekonomik büyüme ve refahı destekleyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi G20 bakanları teknoloji ve refah için ortak bildiri yayımladı - Son Dakika

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