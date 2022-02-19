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G20 maliye bakanları, enflasyonist baskılar ve jeopolitik gerilimlere karşı uyardı - Son Dakika

G20 maliye bakanları, enflasyonist baskılar ve jeopolitik gerilimlere karşı uyardı

19.02.2022 02:55
G20 maliye bakanları, enflasyonist baskılar ve jeopolitik gerilimlere karşı uyardı

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, enflasyonist baskılar ve jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomik görünüm için risk oluşturduğunu belirterek, bu riskleri izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, enflasyonist baskılar ve jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomik görünüm için risk oluşturduğunu belirterek, bu riskleri izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Endonezya dönem başkanlığında Cakarta'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Küresel ekonomik toparlanmanın sürdüğüne işaret edilen bildiride, Kovid-19 salgınında yeni dalgaların ve varyantların ortaya çıkmasının toparlanma hızını etkilediği aktarıldı.

Bildiride, aşılara eşit olmayan erişim nedeniyle toparlanmanın "eş zamanlı olmamasının" beklendiği kaydedildi.

Küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığının güçlendirilmeye devam edileceği vurgulanan bildiride, "Arz kesintileri, arz-talep uyumsuzlukları ve enerji fiyatları dahil artan emtia fiyatları bazı ülkelerde enflasyonist baskıların artmasına katkıda bulundu ve küresel ekonomik görünüm için potansiyel riskler oluşturuyor." değerlendirmesi yer aldı.

Bildiride, söz konusu zorlukların ekonomiler üzerindeki etkilerine karşı tetikte olunmaya devam edildiği belirtilerek, "Ortaya çıkan jeopolitik gerilimler ile makroekonomik ve finansal kırılganlıklar dahil büyük küresel riskleri izlemeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

"Salgının etkilerine karşı tüm politika araçlarını kullanmaya devam edeceğiz"

İklim değişikliğinden kaynaklanan makroekonomik risklerin daha sistematik bir analizinin yapılacağına işaret edilen bildiride, açık ve adil kurallara dayalı ticaretin önemi teyit edilerek, korumacılıkla mücadele taahhüdü yinelendi.

Bildiride, "Salgının etkilerini ele almak için mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ekonomik toparlanma devam ederken politika desteğinin uygun şekilde ayarlanacağı ve desteğin geri çekilmesi konusunda temkinli davranılacağı vurgulanan bildiride, "Finansal istikrarı ve uzun vadeli mali sürdürülebilirliği koruyacağız, aşağı yönlü risklere ve olumsuz yayılmalara karşı koruma sağlayacağız." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, enflasyon oranlarının birçok ülkede yüksek olduğu belirtilerek, merkez bankalarının yetkileri doğrultusunda fiyat istikrarını sağlamak için gerektiğinde hareket edeceği aktarıldı.

Merkez bankası dijital para birimlerine yönelik görüşmelerin de devam edeceği kaydedilen bildiride, "Biyoçeşitlilik kaybı dahil iklim değişikliği ve çevre koruma gibi küresel zorluklarla mücadele taahhüdümüzü yineliyoruz." denildi.

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G20 Liderler Zirvesi, Merkez Bankası, Endonezya, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi G20 maliye bakanları, enflasyonist baskılar ve jeopolitik gerilimlere karşı uyardı - Son Dakika Ekonomi


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