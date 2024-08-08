Gabar'da Petrol Keşfi Sonrası Yol Yapımı Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Gabar'da Petrol Keşfi Sonrası Yol Yapımı Tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yapılan petrol keşfi sonrasında gerekli ekipmanların kuyulara götürülmesi ve petrolün transferi için yol yapıldığını açıkladı. Gabar'da günlük 45 bin varil üretim yapılırken, petrol keşfi bölgeye istihdam sağladı. Yaklaşık 2 yılda 480 kilometrelik stratejik yol ağı oluşturulan Gabar, ulaşım altyapısıyla bölgenin can damarını oluşturuyor.

08.08.2024 11:06
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol keşfinin ardından gerekli ekipmanların kuyulara götürülmesi ve üretilen petrolün transferi için yol yapıldığını belirterek, "Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 480 kilometreye ulaştı. Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir dönem terör eylemleriyle anılan Gabar Dağı, 2021'de gerçekleştirilen petrol keşfiyle birlikte yeni bir çehreye kavuştu. Gabar'da, 41 kuyuda günlük 45 bin varil üretim yapılırken, petrol keşfi, Şırnak'ı bir çekim merkezi haline getirerek 3 bin kişiye istihdam sağladı.

Yılın hemen her döneminde karlı bölgelerin olduğu zorlu arazi şartlarında, petrolün bulunması kadar üretilerek ticarileştirilmesi de büyük bir operasyonu gerektiriyor. Bu operasyonun en büyük ayağını da ulaşım altyapısı oluşturuyor.

Yollar 1850 metre rakıma kadar ulaştı

Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfi Gabar'da, Ankara- İstanbul arasındaki mesafe kadar yol yapıldı. Gabar'daki yol inşası sırasında transferi sağlanacak petrolün yanı sıra bölgenin coğrafi ve iklim koşulları da dikkate alındı.

Ana arter yollarda asfalt, lokasyon; güvenlik ve bağlantı yollarında ise beton kaplama tercih edildi. 1850 metre rakıma kadar yapılan yolların kalınlığında iklim ve güvenlik şartları hesaba katıldı.

Beton yollar 20 santimetre, asfalt yollar da 63 santimetre olarak planlandı.

Ulaşım ağı Gabar'ın can damarını oluşturuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından üretim için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bölgedeki tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalışması için lojistik çok önemli bir unsurdu. Ekipmanların, iş makinelerinin ve kulelerin tespit ettiğimiz kuyulara götürülmesi ve sonrasında da üretilen petrolün transferi için bu konuya özel önem verdik." değerlendirmesinde bulundu.

TPAO çalışanları, saha içerisinde bulunan köylerde yaşayanlar, güvenlik güçleri ve çalışmalara destek olan alt işverenleri kapsayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla bir ulaşım altyapısı hazırladıklarına dikkati çeken Bayraktar, "Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor. Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 480 kilometreye ulaşmış durumda. Elbette saha geliştirme çalışmalarına bağlı olarak bu ağı daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gabar'da Petrol Keşfi Sonrası Yol Yapımı Tamamlandı - Son Dakika

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