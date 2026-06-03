Gabar Dağı: Türkiye'nin Enerji Üssü - Son Dakika
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Gabar Dağı: Türkiye'nin Enerji Üssü

Gabar Dağı: Türkiye\'nin Enerji Üssü
03.06.2026 12:42
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Gabar, terörün gölgesinden çıkarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kritik bir merkez haline geldi.

Terörün gölgesinden enerji üssüne dönüşen Gabar, Türkiye'nin ekonomik geleceğine yön veriyor. Yerli petrol üretiminin yüzde 44'ünü tek başına karşılayan bölge, enerji bağımsızlığının sembolü haline gelirken, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle birlikte yeni bir kalkınma döneminin kapıları aralanıyor.

Bir dönem terör olaylarıyla anılan Gabar Dağı, bugün Türkiye'nin enerji alanındaki en büyük başarı hikayelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Şırnak'ta bulunan Gabar sahasında sürdürülen petrol üretimi, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine stratejik düzeyde katkı sağlarken, bölgenin ekonomik kaderini de değiştirmeye devam ediyor. Gabar'da 170 aktif kuyu ile günlük 81 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor. Bu rakam, Türkiye'nin toplam günlük petrol ihtiyacının yüzde 44'ünü tek başına karşılıyor. Gabar Dağı Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda en stratejik ve en güçlü kalelerinden biri haline geldi.

2 trilyon dolarlık dev ekonomik güç

Gabar'daki petrol üretimi sadece günlük rakamlarla sınırlı değil. Bugüne kadar ortaya çıkarılan rezervler ve üretim potansiyeliyle birlikte bölgenin ülke ekonomisine 2 trilyon dolar seviyesinde katkı sağlıyor. Bu rakam, Türkiye'nin gelecekteki kalkınma hamlelerinin, savunma sanayii yatırımlarının ve büyük projelerinin en önemli finansman kaynaklarından birini oluşturuyor. Her biri özenle açılan kuyular, modern teknolojiyle donatılmış tesisler ve gece-gündüz aralıksız çalışan ekipler ile birlikte üretim her geçen gün daha da artırılıyor. Gabar petrolü 43 gravite kalitesiyle de dikkat çekerek rafinerilerde yüksek verim sağlıyor.

Gabar, Türkiye'nin gururu oldu

Yıllarca terör örgütünün gölgesinde kalan Gabar Dağı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesi sayesinde huzura kavuştu. Terörden temizlenen bölge, şimdi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) öncülüğünde dev bir üretim üssüne dönüştü. Bölge halkı da bu tarihi projede aktif rol alıyor. Yerel istihdamın artırılması, yeni iş imkanları ve ekonomik canlanma ile Gabar, hem Türkiye'ye hem de bölge insanına bereket oluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararlı politikaları, TPAO'nun teknik üstünlüğü ve sahadaki mühendislerin fedakarca çalışması sayesinde Gabar, kısa sürede 'kara altının' merkezi haline geldi.

Daha fazla kuyu, daha fazla üretim

Türkiye'yi enerji ithalatında dışa bağımlılıktan kurtarma yolunda çok kritik bir adım olarak değerlendirilen Gabar petrolü yeni sondajların hızla devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde hem kuyu sayısının hem de günlük üretim miktarının artması bekleniyor. Gabar'daki bu büyük başarı, sadece petrol üretimi değil, aynı zamanda Türkiye'nin egemenlik mücadelesinin, yerli ve milli enerji politikalarının ve geleceğe güvenle bakmanın en somut nişanesi olarak tarihe geçiyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gabar Dağı: Türkiye'nin Enerji Üssü - Son Dakika

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