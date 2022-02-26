GAHİB Başkan Vekili Ulutaş: "Makine halısı üretiminin yüzde 71,5'i Gaziantep'ten" - Son Dakika
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GAHİB Başkan Vekili Ulutaş: "Makine halısı üretiminin yüzde 71,5'i Gaziantep'ten"

26.02.2022 10:54
GAHİB Başkan Vekili Ulutaş: "Makine halısı üretiminin yüzde 71,5'i Gaziantep'ten"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkan Vekili Hüseyin Ulutaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Güneydoğu Anadolu Meclisi'nde sektörün genel durumunu ve sorunlarını anlattı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkan Vekili Hüseyin Ulutaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Güneydoğu Anadolu Meclisi'nde sektörün genel durumunu ve sorunlarını anlattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Güneydoğu Anadolu Meclisi'nde konuşan GAHİB Başkan Vekili Hüseyin Ulutaş, sektörün yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Halı ihracatının geçen yıla göre yüzde 22 arttığını aktaran Ulutaş, ihracattaki başarıyı kalıcı kılmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Halı ihracatı yüzde 22 oranında arttı"

Konuşmasına halı sektöründeki ihracat rakamlarını paylaşarak başlayan GAHİB Başkan Vekili Hüseyin Ulutaş, "Ülkemiz halı ihracatı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artışla 3 milyar 179 milyon483 bin dolar olarak kayda alınmıştır. Birliğimiz bu ihracattan yüzde 70,3 pay alarak 2 milyar 233 milyon 673 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştir. Bölgemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Birleşik Devletler, Irak ve Birleşik Krallık olmuştur. Birliğimiz çatısı altında Gaziantep, Türkiye makine halısı üretiminin yüzde 71,5'ini üstlenmiştir." dedi.

"Başarıyı kalıcı kılmaya çalışıyoruz"

Halı ihracatındaki başarıyı kalıcı kılmak amacıyla önemli projeler başlattıklarına vurgu yapan Hüseyin Ulutaş, 2021 yılında üniversite-sanayi işbirliği kapsamında halı tasarımı bölümünün, lise-sanayi işbirliği kapsamında da meslek liseleri bünyesinde halı sektörü ile ilgili bölümler açıldığını ifade etti. Ulutaş, "Birlik olarak çok önem verdiğimiz Makine halısı tasarım yarışmasını geçtiğimiz yıl 8. kez düzenledik ve Tasarım günlerin organize ettik. Ayrıca, farklı ülkelere yönelik ihracatı geliştirici fuar, alım heyeti vb organizasyonları hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan sıkıntı çıkarmaya devam ediyor"

Konuşmasında sektörün sorunlarına da değinen Ulutaş, "Afrika ülkelerinde pazara giriş sorunu yaşıyoruz. Suudi Arabistan gümrüklerinde yaşadığımız sıkıntılar devam ediyor. Yine navlun fiyatlarındaki artışlar, konteynır taşımacılığında yaşanan sorunlar da sektörümüzü olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Ayrıca kardeş ülkemiz Azerbaycan ülkemize halı ithalatında yüksek vergi uygulamakta ve ithalatının büyük bir kısmını Türk Cumhuriyetlerindeki üreticilerden karşılamaktadır. Azerbaycan'da vergiler düşürüldüğü takdirde sektörümüz için ciddi bir pazar potansiyeli bulunmaktadır" diye konuştu. - GAZİANTEP

GAHİB Başkan Vekili Ulutaş: Makine halısı üretiminin yüzde 71,5'i Gaziantep'ten
GAHİB Başkan Vekili Ulutaş: Makine halısı üretiminin yüzde 71,5'i Gaziantep'ten

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Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAHİB Başkan Vekili Ulutaş: 'Makine halısı üretiminin yüzde 71,5'i Gaziantep'ten' - Son Dakika


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