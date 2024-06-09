GAHİB Üyeleri Japonya'ya Yeni Pazar Arayışı İçin Yola Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

GAHİB Üyeleri Japonya'ya Yeni Pazar Arayışı İçin Yola Çıktı

GAHİB Üyeleri Japonya\'ya Yeni Pazar Arayışı İçin Yola Çıktı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, Ticaret Bakanlığının uzak ülkeler projesi kapsamında Japonya'ya sektörel ticaret heyeti düzenleyerek ihracatın artırılması ve yeni pazar arayışı için görüşmeler gerçekleştirecekler.

09.06.2024 10:59
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Türkiye'de halı üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, yeni pazar arayışı için rotasını Japonya'ya çevirdi.

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığının uzak ülkeler projesi kapsamında Japonya'ya sektörel ticaret heyeti düzenlediklerini bildirdi.

Japonya'da 31 kişilik heyetle ihracatın artırılmasına ve yeni pazar arayışına yönelik ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Kaplan, "Osako'da Japonya'nın önde gelen halı ithalatçı firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirecek, yenilikçi ürünlerimizi ve Gaziantep'in halı sektöründeki potansiyelini anlatacak ve pazar araştırmaları yapacağız. Ardından Japonya'nın Başkenti Tokyo'ya giderek buradaki halı ithalatçılarıyla da bir araya gelerek görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, 14 Haziran'da ziyaretleri tamamlayarak Türkiye'ye döneceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Japonya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAHİB Üyeleri Japonya'ya Yeni Pazar Arayışı İçin Yola Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAHİB Üyeleri Japonya'ya Yeni Pazar Arayışı İçin Yola Çıktı - Son Dakika
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