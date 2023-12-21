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GAİB 2023 yılının son dış ticaret eğitimini gerçekleştirdi - Son Dakika
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GAİB 2023 yılının son dış ticaret eğitimini gerçekleştirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyelerine yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

GAİB 2023 yılının son dış ticaret eğitimini gerçekleştirdi
21.12.2023 - 09:22,
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyelerine yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. GAİB Hizmet Binasında gerçekleştirilen "İhracatta Satış Becerileri Geliştirme" eğitimi ile 2023 yılını iki gün süren kapsamlı bir eğitimle kapattı. 70'in üzerinde üyenin katılımıyla yoğun bir ilgi gösterilen eğitim Dış Ticaret Danışmanı Hakan Akın'ın anlatımında gerçekleştirildi.

GAİB, 2020 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. 2023 yılında şimdiye dek 55 online eğitimle 21 bin 388 kişiye ulaşan GAİB, Gaziantep ve bölge illerinde yüz yüze eğitimlere de imza attı. 2023 yılında şimdiye dek "Dış Ticaret İstihbaratı" ve "Fuarlara Etkin Katılım Teknikleri" konularında 129 kişiye yüz yüze eğitim veren GAİB yılın son eğitimini tamamladı.

GAİB Hizmet Binasında gerçekleştirilen eğitimde "İhracat Döngüsü ve Satışın Temelleri, Satışa Etki Eden Unsurlar, Müzakere Becerileri, Başarılı Satış İçin Doğru Ürün ve Müşteri Profili Tespiti, Pazar ve Müşteri Araştırma Teknikleri" konularında katılımcı üyelere bilgiler verildi. 70'ten fazla GAİB üyesi katılımcının katıldığı etkinlik yoğun ilgiye sahne oldu. Katılımcılar ise aldıkları eğitim hakkında olumlu geri dönüşlerde bulundular.

Eğitim hakkında düşüncelerini aktaran GAİB Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci, "Üyelerimizin hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmek hem de ihracat potansiyelini artırabilmek için GAİB ailesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu kapsamda, dış ticaretin karmaşık süreçleri ve zorlu şartlarda bu eğitim üyelerimiz için kılavuz niteliğinde olacaktır. Dış ticarete uzun yıllarını vermiş Hakan Akın Hocamızın çok değerli katkılarıyla 2023 yılını çok verimli bir eğitimle kapatıyoruz. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. 2024 yılında üyelerimize yönelik düzenlediğimiz gerek eğitim gerekse bilgilendirme toplantıları gibi etkinlikler hız kesmeden devam edecek" dedi.

İhracatta Satış Becerileri Geliştirme eğitimi GAİB hizmet binasında yüz yüze olarak gerçekleştirildi. İki gün süren eğitim sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAİB 2023 yılının son dış ticaret eğitimini gerçekleştirdi - Son Dakika


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