GAİB, Avrupa Yeşil Mutabakatı konulu bir seminer düzenledi

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyelerine yönelik Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda bir faaliyete daha imza attı.

Daha öncesinde Uygulamalı Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi dahil pek çok eğitim ve seminer düzenleyen ve web sitesinde yeşil mutabakata yönelik pek çok bilgi ve belgeyi barındıran GAİB, bu kez TÜV Avusturya Türk iş birliğiyle "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" konulu bir seminer daha düzenledi. Seminerde, başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülkeye ihracatımızı da doğrudan etkileyecek yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, sınırda karbon düzenleme mekanizması ve karbon ayak izi hesaplaması gibi konular ele alındı.

TÜV Avusturya Türk Global Sürdürülebilirlik Müdürü Burcu Çelebi, seminerde katılımcılara hem yeşil mutabakat ile ilgili konularda hem de bu konuda sertifikasyon ve belgelendirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgi verdi. Seminerde, ihracatçı firmaların güncel gelişmelerden ve uygulamaya konulan yeni düzenlemelerden nasıl etkileneceği ve tabi olacakları düzenlemelerin uygulamaya nasıl konulması gerektiği de konuşuldu. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik soru cevap kısmıyla sona erdi. - GAZİANTEP