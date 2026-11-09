GAİB Başkanı Kadooğlu’ndan 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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GAİB Başkanı Kadooğlu’ndan 10 Kasım mesajı

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GAİB Başkanı Kadooğlu’ndan 10 Kasım mesajı
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TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Celal Kadooğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Celal Kadooğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadooğlu yayımladığı mesajda, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık ve kalkınma yolunda Atatürk'ün çizdiği vizyonla ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan GAİB Başkanı Celal Kadooğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece askeri bir deha değil, aynı zamanda milletimizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma idealini koyan büyük bir liderdir. Bizler sanayiciler olarak, onun 'Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır' inancından aldığımız güçle çalışıyor, ülkemizin üretimine, ihracatına ve kalkınmasına katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Üreten bir Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"

Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın en somut yolunun üretmek, istihdam oluşturmak ve ülkeyi geleceğe taşımak olduğunun altını çizen Celal Kadooğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bugün bizlere düşen en büyük görev; vatanımıza, bayrağımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ekonomik alanda ülkemizi daha da ileri taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye CumhuriyetiGüneydoğu Anadolu10 KasımKadooğluEkonomiSon Dakika

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