GAİB'den Yapay Zeka Günü Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

GAİB'den Yapay Zeka Günü Etkinliği

GAİB\'den Yapay Zeka Günü Etkinliği

GAİB, Yapay Zeka Günü'nde ihracatçılara yeni bilgiler sundu, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

15.11.2024 10:18
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), bilgilendirme faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. GAİB, ortağı olduğu AI4VET4AI AB Erasmus+ Projesi kapsamında düzenlediği "AI DAY/Yapay Zeka Günü" etkinliği kapsamında dış ticaretten reel ekonomiye, perakende sektöründen siber güvenliğe birçok konuda ihracatçılara önemli bilgiler sundu.

GAİB Hizmet binasında düzenlenen ve ihracatçıların ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe toplam 257 kişi katılırken etkinlikte söz alan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Yapay Zekanın geldiği nokta bizi her gün daha da şaşırtıyor. Önceden 20-30 yılda majör teknolojik değişiklikler olurken bugün neredeyse her gün yeni şeylerle karşılaşıyoruz. Yapay Zeka iyi yönde kullanıldığında kaynaklarımızın etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Üretim süreçlerine akıllı çözümler eklendiğinde maliyet avantajı beraberinde gelecektir. Biz de GAİB olarak son günlerin popüler konusu olan Yapay Zeka alanında uzman kişileri sizlerle bir aya getirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Etkinlikte İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Management Information Systems Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öykü İyigün Yapay Zeka alanında genel bilgilendirmeler yaparken bu alandaki güncel gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Sonrasında söz alan Arfesan Arkan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Arkan ise üretim sektöründe Yapay Zeka otomasyonlarının ne gibi faydalar sağladığının altını çizdi.

Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci Ünal Siber Güvenlik ve Yapay Zeka konularının hangi alanlarda kesiştiğini somut örneklerle ele alırken, UK Danışmanlık Kurucusu, Öğretim Üyesi Dr.Umut Köksal ise dış ticaretle Yapay Zekanın bir uyum içinde çalıştığına, Yapay Zeka araçlarının dış ticaret alanında çalışanlar için büyük imkanlar sağladığının önemine değindi. Son olarak söz alan Arçelik Türkiye ve Beko Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi ise perakende alanında yapay zeka uygulamalarının tüketici tercihleri nasıl değiştirdiğine dair örnekler sundu.

Yoğun katılıma sahne olan ve soru cevaplarla zenginleşen AI DAY/Yapay Zeka Günü'nde GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydoğan ise AI4VET4AI projesi hakkında genel bilgiler verdi. Aydoğan, Yapay Zekanın ne gibi imkanları beraberinde getirebileceğini vurgularken projenin bu amaca hangi yönde hizmet ettiğini katılımcılara aktardı. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAİB'den Yapay Zeka Günü Etkinliği - Son Dakika

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