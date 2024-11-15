GAİB'in İhracatı 2,8 Milyar Doları Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

GAİB'in İhracatı 2,8 Milyar Doları Geçti

GAİB, 10 ayda 2,8 milyar dolar ihracat yaparak bölgenin değerlerini öne çıkarmayı hedefliyor.

15.11.2024 14:47
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Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri (GAİB), yılın 10 ayında 2,8 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihraç etti.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, bölgeden ekim ayında 76,7 bin ton makarna, 31,4 bin ton ayçiçeği yağı, 13 bin tonun üzerinde bisküvi ve gofret ile çikolata ve kakao içeren ürün ihraç edildi.

Ekim ayında 291 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen bölgeden, 10 ayda yapılan dış satım ise 2 milyar 806 milyon 954 bin dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölgenin değerlerinin yaratıcı pazarlama çalışmalarıyla daha fazla tanıtılması ve dünyadaki tüketici trendlerine uygun şekilde öne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Yılın 10 ayında toplam ihracatın 120 bin tona yaklaştığı tatlı, bisküvi, gofret, çikolata ve kakao içeren ürünlerin bölgeye getirisinin 430 milyon doları bulduğuna dikkati çeken Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları şu sıralar 3,5 ila 4 dolar arasında değişiyor ve maddi getirisi yıldan yıla daha da artıyor. Biz, hızlı tüketime uygun bu raf ürünlerinin imalatında yıldız markalara ev sahipliği yapan ve bu ürünlerden yılda 500 milyon dolara yakın ihracat geliri elde eden bir bölgeyiz.

Çikolata ve fıstıktan yapılan mamullerin üretiminde güçlü ve rekabet gücü yüksek bir şehir olan Gaziantep, dünyadaki bu yükselişe çok önceden yön verebilirdi. Bundan sonraki süreçte katma değerli ürün sayımızı artırabilir ve bunları sosyal medya gibi yeni nesil iletişim kanallarını da kullanarak yurt dışındaki tüketicilere daha iyi tanıtabilirsek tüm dünya Gaziantep'i konuşur."

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, gaziantep, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAİB'in İhracatı 2,8 Milyar Doları Geçti - Son Dakika

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