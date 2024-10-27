Galericiler Faizlerin Düşmesini Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Galericiler Faizlerin Düşmesini Bekliyor

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Araç fiyatlarının artışı sürerken galericiler, faizlerin düşmesiyle piyasalarda hareketlilik öngörüyor.

27.10.2024 12:57
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Galericiler: "Araç piyasası faiz oranlarının düşmesini bekliyor"

KONYA - Konya'da pandemi süreciyle başlayan araç fiyatlarındaki artışın günümüze kadar ulaştığını belirten galericiler, faizlerin düşmesiyle birlikte iç piyasada hareketlilik oluşmasını bekliyor.

Otomotiv sektörü pandemi döneminde yaşanan üretim, çip krizi ve ham madde sorunuyla sekteye uğradı. Bu süreçte araç fiyatları artarken, son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galerici esnafı, araç piyasanın hızlanması için faizlerin düşmesiyle iç piyasada hareketlilik oluşturmasını bekliyor.

"Değer kayıpları özellikle bazı araçlarda yüzde 20 ila yüzde 25'lere kadar çıktı"

Pandemi sürecinde zaman zaman bayilerde araçların olmadığı, karaborsa üzerinden satılmasıyla başlayan sorunlara değinen Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "Şu an bayilerde istediğiniz araca, istediğiniz modele rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tabii burada arz talep düştüğü için vatandaş, bayiye gidip istediği arabayı alabiliyor ve bayiler de artık stoklarındaki araçları satabilmek için, araç biriktirmemek için farklı kampanyalar yapıyor. İşte markalar 12 aya kadar sıfır faiz gibi belirli tutarına bir uygulama yapıyor, bazısı çok düşük faiz oranlarında kampanyalar yapıyor ellerindeki araçları satabilmek ve hızlı sattıkları arabaları aynı şekilde devam ettirebilmek adına. Tabii biz hep şunu söylüyoruz; eskiden sıfır bir araçta, 1 milyonluk bir araba bayideki sıfır fiyatıyla aynısı 2024 model bir aracın plakası takıldığı an yüzde 7 ile yüzde 10'a kadar bir değer kaybı olurdu. Bugüne baktığımız zaman şu anda bu değer kayıpları özellikle bazı araçlarda yüzde 20 ila yüzde 25'lere kadar çıktı. Yani aracı sıfır bayiden aldığınız zaman plakası takıldı, tescili yapıldıktan sonra 1 milyonluk arabada şu an için 750 ila 800 bin liraları görüyoruz. Bu da piyasanın yavaş gitmesinden dolayı insanlarda hep bir beklenti var. İşte fiyatlar daha da düşer mi, fiyatların düşmesinin imkanı yok. Çünkü sıfır araçlara her ay periyodik neredeyse bir zam geliyor. Bu zaman zaman döviz kuruyla alakalı zaman zaman yurt dışındaki imalatın üretimin de artış maliyetlerinden dolayı. Tabii bu da ne yapıyor dersek sürekli araç fiyatlarına zam yapıyor" dedi.

"Faizlerin düşmesi iç piyasada hareketliliği oluşturacak"

Sektörün yükselen faiz oranlarıyla yakından etkilendiğinin altını çizen Acıbadem, "En önemlisi Merkez Bankası'nın faizi son zamanlarda sabit tutması. Burada aslında faizlerin geriye düşme ihtimalini zaman gösterecek, biz de bunu bekliyoruz. Burada vatandaşın daha öncesinde yatırım amaçlı araç aldığı parayı, sermayesini gidip faizli mevduat hesabına yatırması zaten ortadaki sadece otomobil değil, gayrimenkul de dahil genel piyasada ticaretin önünü kapatmış oldu. Şu an bankalarda bekleyen çok yüklü mevduatlar var faize yatırılmış. Bu para faizden çıktığı an faizlerin düşmesiyle birlikte kesinlikle iç piyasada hareketliliği oluşturacak. Bu hareketlilik oluştuktan sonra da muhakkak ki araçlardaki, aradaki ilk başta söylediğim makas kesinlikle kapanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Araç bedelinin tamamını ve güvenli ödeme sisteminden geçirin"

Son olarak araç alacak vatandaşlara seslenen Abdullah Acıbadem, "İnternet üzerinden vatandaşımız bir bireysel ilan gördüğü zaman muhakkak ki yani Ticaret Bakanlığımızın yeni çıkarttığı yönetmelikte güvenli ödeme sistemini kullansın. Burada şahısları da kapsıyor. Yani burada kesinlikle bireysel araç aldınız, tanımadığınız birinden notere gittiniz hiçbir şekilde araç bedelinin tamamını güvenli ödeme sistemden geçirin. Burada hem alıcıyı hem satıcıyı güven altına almış oluyor. Çünkü diğer türlü işte bir kısım rakamı geçirip üstünü açıkta bıraktığınız an kişinin kötü niyetli olduğu an dolandırılmaya mahkumsunuz" diye konuştu.

(İY-FM-SO-E)

Galericiler Faizlerin Düşmesini Bekliyor
Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Galericiler Faizlerin Düşmesini Bekliyor - Son Dakika

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