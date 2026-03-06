Gana, Belçika ile Borç Yeniden Yapılandırdı - Son Dakika
Gana, Belçika ile Borç Yeniden Yapılandırdı

06.03.2026 15:04
Gana, Belçika ile borç yapılandırma anlaşması imzaladı. Ekonomik toparlanma sürecine girildi.

Gana, devam eden borç yapılandırma programı kapsamında Belçika ile ikili borç yeniden yapılandırma anlaşması imzaladı.

Gana Maliye Bakanı Cassiel ATO Forson, yaptığı açıklamada, anlaşmayı Gana hükümeti adına imzaladığını bildirdi.

Forson, 2022-2023 yıllarındaki mali kriz döneminde ülkenin ciddi ekonomik zorluklar yaşadığını ve hükümetin borç temerrüdü ilan etmek zorunda kaldığını belirtti.

Gana ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini ifade eden Forson, önemli bir ekonomik dönüşüm yaşandığını ve benzer bir krizin tekrar yaşanmaması için daha güçlü ekonomik sistemlerin oluşturulduğunu vurguladı.

Forson, Belçika ile imzalanan anlaşmanın, Gana'nın dış borç yeniden yapılandırma programı kapsamında Resmi Alacaklılar Komitesi üyesi ülkelerle yapılan 8'inci anlaşma olduğu bilgisini paylaştı.

Belçika hükümetine süreçteki destek ve işbirliği için teşekkürlerini ileten Forson, Belçika'nın Akra Büyükelçisi Carole van Eyll'in iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Belçika, Finans, Gana, Son Dakika

