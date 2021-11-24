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GAPSHOES Fuarı 6 Aralık'ta kapılarını açıyor - Son Dakika

GAPSHOES Fuarı 6 Aralık'ta kapılarını açıyor

24.11.2021 14:46
GAPSHOES Fuarı 6 Aralık'ta kapılarını açıyor

32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı, 6-9 Aralık 2021 tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenecek.

32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı, 6-9 Aralık 2021 tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenecek.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası'nın destekleriyle gerçekleştirilecek fuarda Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, Bursa, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinden katılımcılar yer alacak.

300 firmanın ve bin markanın temsil edileceği fuar Suriye, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin ve Uganda'dan ziyaretçileri ağırlayacak.

Gaziantep'in pek çok sektörde olduğu gibi ayakkabı ve deri sektöründe de öncü bir şehir olduğunu ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu tür fuarların Türkiye ihracatına, ekonomisine, bölgenin ayakkabıcılık ve deri sektörünün gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

"Fuar sektörü dünyaya tanıtacak"

Fuarın Gaziantep'in sektördeki potansiyelinin tüm dünyaya tanıtılması noktasında önemli bir rol üstleneceğini kaydeden Ünverdi, "Gaziantep Sanayi Odası olarak gerçekleştirdiğimiz projelerle ve şehrimiz kurumlarıyla birlikte attığımız adımlarla ayakkabıcılık ve deri sektörünü geliştirip büyütmeyi, katma değerli üretimler ve pazar payını artırmayı hedefliyoruz. Böylesine güçlü olduğumuz bir sektörde tabi Gaziantep olarak markalaşmaya çok daha fazla önem vermeli, markalar çıkarmalıyız. Bunun için de araştırma geliştirme ile beraber yenilikçi anlayışla üretim yapmaya daha fazla yönelmeliyiz. Bunları yaptığımız takdirde kent olarak kendi markalarımızı çıkarabiliriz. Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştireceğimiz 32. GAPSHOES Fuarı'nın bu zorlu süreçte sektöre çok büyük katkıları olacağına yürekten inanıyor, böylesi bir dönemde sektöre yeni bir nefes olacağını düşünüyorum" dedi.

Fuarda erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet ve askeri ayakkabılar, terlik ve saraciye ürünleri, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin ürettiği taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri ve süni deri ürünleri, ayakkabı makinesi üretimleri, kurumlar, mümessillikler, dergiler ve toptancıların ürünleri sergilenecek. - GAZİANTEP

GAPSHOES Fuarı 6 Aralık'ta kapılarını açıyor
GAPSHOES Fuarı 6 Aralık'ta kapılarını açıyor

Orta Doğu, Gaziantep, Aralık, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAPSHOES Fuarı 6 Aralık'ta kapılarını açıyor - Son Dakika Ekonomi


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