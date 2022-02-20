GAPTARIM Fuarı kapılarını 23 Şubat'ta ziyaretçilere açacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım organizasyonlarından "13. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM)" 23 Şubat'ta ziyaretçilerini ağırlayamaya başlayacak.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, Tarım ve orman Bakanlığı, KOSGEB, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odasının destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar, 23 Şubat'ta törenle açılacak.

Güneydoğu başta olmak üzere Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz bölgelerindeki birçok ilden katılımcıların bulunacağı fuarda, 130 firma ve marka tarım ürünlerini sergileyecek.

Tarım makineleri, ekipmanları ve aksesuarların yanı sıra tarım ilaçları, gübre, organik tarım, sera, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, iklimlendirme ve sera otomasyonu, sebze meyve fidancılığı, sera konstrüksiyon ve ekipmanları, çiçek, meyve ve sebze tohumuna ilişkin yeniliklerin çiftçilere sunulacağı fuarda çeşitli yarışma ve paneller düzenlenecek.

Fuar, 26 Şubat'ta sona erecek.