Garanti BBVA'nın finansman sağladığı 3 enerji projesi ödül kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Garanti BBVA'nın finansman sağladığı 3 enerji projesi ödül kazandı

30.03.2022 11:33
Garanti BBVA'nın finansman sağladığı 3 enerji projesi ödül kazandı

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen proje ve altyapı finansmanı dergilerinden IJ Global tarafından finansman sağladığı 3 projeyle ödüle layık görüldü.

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen proje ve altyapı finansmanı dergilerinden IJ Global tarafından finansman sağladığı 3 projeyle ödüle layık görüldü.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın finansmanında yer aldığı Star Rafineri projesi, Avrupa'da Yılın Petrol ve Gaz Projesi kategorisinde, 853 MW Kapasiteli İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali projesi, Avrupa'da Yılın En İyi Enerji Yeniden Yapılandırma Projesi kategorisinde ve Kalyon - YEKA Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi ise Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması kategorisinde ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, Garanti BBVA olarak, Türkiye'nin önemli projelerine finansman sağlamayı öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.

Hatem, şunları kaydetti:

"Enerji, yeniden yapılandırma ve altyapı gibi liderliğini üstlendiğimiz veya parçası olduğumuz proje finansmanı işlemleriyle dünyanın önde gelen proje ve altyapı finansmanı dergilerinden olan IJ Global'den 3 farklı kategoride ödül almaktan mutluyuz.

Bu yıl ayrıca Türkiye'den en çok ödül alan banka olma başarısını göstermekten de gurur duyuyoruz. Ülkemizin büyümesinde pay sahibi olan önemli projelere uzun yıllardır destek verirken; bu alandaki yetkinlik ve güvenilirliğimizin gücüyle ülkemizin kalkınmasına ve ekonomimizin sürdürülebilirliğine katkı yapan projelerin finansmanında lider ve öncü banka olarak yer almaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
AB Temsilcisi Borrell: 'Yapabileceğimiz en iyi şey Rusya'yı enerji piyasasından dışlamak' AB Temsilcisi Borrell: 'Yapabileceğimiz en iyi şey Rusya'yı enerji piyasasından dışlamak' BAE: OPEC+ grubunun tek görevi piyasalarda istikrarı sağlamak BAE: OPEC+ grubunun tek görevi piyasalarda istikrarı sağlamak

Garanti Bankası, STAR Rafineri, Petrol, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'nın finansman sağladığı 3 enerji projesi ödül kazandı - Son Dakika


Son Dakika
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
11:15 Köprü ve otoyollarda OGS kullanımı kaldırıldı! Yarından sonra ücretler HGS üzerinden alınacak
11:07 Ak Parti'den istifa eden İBB Meclis üyesinin hangi partiden davet aldığı ortaya çıktı
10:58 Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz
10:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu
10:52 Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir
10:47 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! İlhan ve Büşra yakınlaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 11:39:13. #1.11#
SON DAKİKA: Garanti BBVA'nın finansman sağladığı 3 enerji projesi ödül kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement