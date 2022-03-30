Garanti BBVA'nın finansman sağladığı 3 enerji projesi ödül kazandı - Son Dakika

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen proje ve altyapı finansmanı dergilerinden IJ Global tarafından finansman sağladığı 3 projeyle ödüle layık görüldü.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın finansmanında yer aldığı Star Rafineri projesi, Avrupa'da Yılın Petrol ve Gaz Projesi kategorisinde, 853 MW Kapasiteli İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali projesi, Avrupa'da Yılın En İyi Enerji Yeniden Yapılandırma Projesi kategorisinde ve Kalyon - YEKA Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi ise Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması kategorisinde ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, Garanti BBVA olarak, Türkiye'nin önemli projelerine finansman sağlamayı öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.

Hatem, şunları kaydetti:

"Enerji, yeniden yapılandırma ve altyapı gibi liderliğini üstlendiğimiz veya parçası olduğumuz proje finansmanı işlemleriyle dünyanın önde gelen proje ve altyapı finansmanı dergilerinden olan IJ Global'den 3 farklı kategoride ödül almaktan mutluyuz.

Bu yıl ayrıca Türkiye'den en çok ödül alan banka olma başarısını göstermekten de gurur duyuyoruz. Ülkemizin büyümesinde pay sahibi olan önemli projelere uzun yıllardır destek verirken; bu alandaki yetkinlik ve güvenilirliğimizin gücüyle ülkemizin kalkınmasına ve ekonomimizin sürdürülebilirliğine katkı yapan projelerin finansmanında lider ve öncü banka olarak yer almaya devam edeceğiz."