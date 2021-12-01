Garanti BBVA ve IIF, COP26 sonrası gündemi değerlendirdi

Garanti BBVA ve Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına bakışını ve Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sonrası oluşan gündemi değerlendirmek üzere IIF İklim Finansmanı Çalıştayı düzenledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ve Uluslararası Finans Enstitüsü Sürdürülebilir Finans Kıdemli Direktörü Sonja Gibbs'in açılış konuşmasını yaptığı çalıştayda, Türkiye ekonomisi için iklim finansmanını harekete geçirme konusunda kamu, akademisyen ve özel sektör temsilcileri görüşlerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Arzu Önsal da çalıştayda, COP26'da öne çıkan kararları ele alarak Türkiye açısından değerlendirdi.

Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi ve NDC'nin güncellenmesi hakkında bilgi veren Önsal, İklim Değişikliği Kanunu, ETS'nin kurulması, İklim Şurası gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarından bahsetti. Ayrıca İklim Değişikliği Başkanlığı altında kurulacak İklim Finansmanı ve Teşvikler Daire Başkanlığı ile Karbon Piyasası Daire Başkanlığının görevlerine dair bilgi aktardı.

"Yerel sürdürülebilir finans pazarı için farkındalık yaratmaya önem veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edin, COP26'da kömür ve fosil yakıt kullanımının aşamalı olarak azaltılması için çağrı yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çağrı sonrası, Türkiye özelinde COP26 kararları iklim politikamız açısından belirleyici olacak. Aynı zamanda Glasgow İklim Paktı'nın uygulanması konusunda Türkiye'nin bölgesel lider olma konusundaki kararlılığının da altı çizildi. Tüm bu gelişmeler sonrası artık Türkiye'de de şirketlerin karbonsuzlaşma için de adımlar attığını görüyoruz. Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir finans bakış açısıyla ürün ve hizmetlerimizi dönüştürerek sürdürülebilir kalkınmaya 15 yıldan uzun süredir katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda çeşitli etkinliklerle yerel sürdürülebilir finans pazarı için farkındalık yaratmaya önem veriyoruz. Eylül 2021 itibarıyla sürdürülebilir kalkınma için sağladığımız finansman tutarı 60 milyar TL'yi aştı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve COP26 sonuçları kapsamında ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini kolaylaştırmak için iş dünyasının dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz."

IIF Sürdürülebilir Finans Kıdemli Direktörü Sonja Gibbs de "Bankalar, düşük karbonlu, net sıfır ekonomiye geçişin finansmanında çok büyük bir rol oynayacaklar. Garanti BBVA'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu çalıştay, risk yönetimi, bilgilendirme ve portföy uyumu da dahil olmak üzere iklim finansmanındaki temel konuları kapsıyor." ifadelerini kullandı.