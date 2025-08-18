Gate TR, TEMA Vakfı ile 15 Bin Fidan Bağışladı

KRİPTO para borsası Gate TR, TEMA Vakfı aracılığıyla 3 farklı hatıra ormanı kurmak üzere 15 bin fidan bağışladığını duyurdu.

Proje kapsamında TEMA Vakfı aracılığıyla Balıkesir Kumlu, Bursa Eğerce ve Konya Soğucak Ağaçlandırma Sahaları'nda hatıra ormanları oluşturulacağı belirtildi. Bu kapsamda, Bursa'da 10 bin fidan toprakla buluşacak ve oluşturulacak orman, Gate TR Hatıra Ormanı adını taşıyacak. Gate TR'den yapılan açıklamada "Türk kripto topluluğuna verdiği destekle bilinen Gate TR Yönetim Kurulu Başkan Temsilcisi Dr. Lin Han adına Konya'da 2 bin 500 fidan dikilerek adı verilecek" denildi.

Orman Yangını Şehitleri Hatıra Ormanı'na ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kripto para borsası Gate TR, Balıkesir'de oluşturulacak 2 bin 500 fidanlık hatıra ormanında ise orman yangınlarında hayatını kaybederek şehit olan vatandaşların hatırasını yaşatacak. Orman yangınlarında büyük bir özveriyle görev yaparken hayatını kaybeden kahramanların anısını yaşatmayı amaçlıyoruz."