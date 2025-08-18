Gate TR, TEMA Vakfı ile 15 Bin Fidan Bağışladı - Son Dakika
Gate TR, TEMA Vakfı ile 15 Bin Fidan Bağışladı

Gate TR, TEMA Vakfı ile 15 Bin Fidan Bağışladı
18.08.2025 16:59
Kripto para borsası Gate TR, TEMA Vakfı aracılığıyla Balıkesir, Bursa ve Konya'da hatıra ormanları kurmak için 15 bin fidan bağışladı. Bursa'da 10 bin fidanla 'Gate TR Hatıra Ormanı' oluşturulacak, Konya'da ise 2 bin 500 fidan Dr. Lin Han adına dikilecek. Ayrıca, Balıkesir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin anısına da bir hatıra ormanı yapılacak.

KRİPTO para borsası Gate TR, TEMA Vakfı aracılığıyla 3 farklı hatıra ormanı kurmak üzere 15 bin fidan bağışladığını duyurdu.

Proje kapsamında TEMA Vakfı aracılığıyla Balıkesir Kumlu, Bursa Eğerce ve Konya Soğucak Ağaçlandırma Sahaları'nda hatıra ormanları oluşturulacağı belirtildi. Bu kapsamda, Bursa'da 10 bin fidan toprakla buluşacak ve oluşturulacak orman, Gate TR Hatıra Ormanı adını taşıyacak. Gate TR'den yapılan açıklamada "Türk kripto topluluğuna verdiği destekle bilinen Gate TR Yönetim Kurulu Başkan Temsilcisi Dr. Lin Han adına Konya'da 2 bin 500 fidan dikilerek adı verilecek" denildi.

Orman Yangını Şehitleri Hatıra Ormanı'na ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kripto para borsası Gate TR, Balıkesir'de oluşturulacak 2 bin 500 fidanlık hatıra ormanında ise orman yangınlarında hayatını kaybederek şehit olan vatandaşların hatırasını yaşatacak. Orman yangınlarında büyük bir özveriyle görev yaparken hayatını kaybeden kahramanların anısını yaşatmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gate TR, TEMA Vakfı ile 15 Bin Fidan Bağışladı - Son Dakika

16:54
Bakan Işıkhan, memur sendikaları ile son zam teklifini görüşmek için 18.30’da bir araya gelecek
Bakan Işıkhan, memur sendikaları ile son zam teklifini görüşmek için 18.30'da bir araya gelecek
15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
SON DAKİKA: Gate TR, TEMA Vakfı ile 15 Bin Fidan Bağışladı - Son Dakika
