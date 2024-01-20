Gaye Erkan\'ın babası tarafından işten çıkartıldığını öne süren Büşra Bozkurt\'tan yeni iddialar

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartıldığına yönelik CİMER şikayetiyle gündeme gelen Büşra Bozkurt, "CİMER'deki şikayetlerim eksik bile" dedi. Kendisi gibi onlarca personelin mağdur olduğunu belirten Bozkurt, baba Erkan'ın bir çalışanı tokatladığını öne sürdü.

"GÖRÜNTÜLERİ KAMERA KAYITLARINDA MEVCUT"

Sözcü gazetesine açıklamalarda bulunan Büşra Bozkurt, "Hakkımda dava açılırsa bankanın kamera kayıtlarını mahkemede isteyeceğim. Makam arabasıyla her gün bankaya gelen, başkanlık makamının bulunduğu 9'uncu katta yetkisiz talimatlar yağdıran Erol Erkan'ın bütün görüntüleri kamera kayıtlarında mevcut. Silinemeyeceğini düşünüyorum. Özel korumasının şikayeti üzerine işten attığı güvenlik amiri dahil ortada çok sayıda mağdur var. Benim CİMER şikayetim haber olunca çok sayıda çalışan arayıp, 'bizim yapamadığımızı sen yaptın' diye tebrik etti. Delil de şahit de yeterince var. Mağduriyet yetmiyormuş gibi bir de yalancılıkla suçlanmak çok ağrıma gitti" ifadelerini kullandı.

"ARKAMDA BİR GÜÇ YOK"

Eski başkanın akrabası olduğu ve torpille işe girdiği iddialarını kesin bir dille reddeden Bozkurt, "Haberler çıkınca benim eski başkanın akrabası olduğum, torpille bankaya girdiğim iddiaları yayıldı. Hiçbiri doğru değil. 2020 yılında bankada kadrolu personel olarak değil, dış kaynak diye tabir edilen taşeron firmanın elemanı olarak başladım. İşten atıldığımda da yine kadrolu değildim. Arkamda bir güç yok. Ancak bankada çalışan ve maddi manevi mağduriyet yaşayıp, bankamızın itibarının zedelenmesinden rahatsız olan herkesin arkamda olacağına inanıyorum" dedi.

"BİR PERSONELİ ASANSÖRDE TOKATLADI"

Çalışanlardan birinin Gaye Erkan'ın babası tarafından asansörde tokatlandığını öne süren Bozkurt, "Başkan Hanım 23 Aralık 2023'te ABD'ye gitti. Ben babasının bir talimatıyla 28 Aralık'ta işten atıldım. Başkan ABD'den dönmedi. Kendisiyle konuşup mağduriyetimi iletemedim. Erol Bey'in talimatlarına karşı çıkabilecek bankada bir tek kişi bile yok. Bir personeli asansörde tokatladığı bütün bankada konuşuluyor. Bu personeli işten attı, şikayet edeceğini duyunca geri aldı. Başkan'ın bunlardan haberi var mı? Ben ekmeğinin peşinde bir çalışanım ve ekmeğim yetkisiz bir kişinin talimatıyla elimden alındı. Küçücük çocuğumun rızkı çalındı. Başkan Hanım'ın çocuğu tabii ki kıymetli ama benim çocuğumun hiç mi önemi yok? Ben çocuğumu akşam okuldan almam gerektiğini, bu nedenle gece geç saatlere kadar çalışamayacağımı söylediğimde, torununa düşkün olan bir dededen anlayış bekledim ama fırça yedim, aşağılandım, tehdit edildim, işten atıldım" şeklinde konuştu.

"4 BİN LİRAYA ÇAY BARDAĞI ALINDIĞI SÖYLENİYOR"

Açıklamasının devamında Erol Erkan tarafından başkanlık katına özel mutfak yaptırıldığını ifade eden Bozkurt, "Bankada başkan ve üst yönetimin kullandığı bir mutfak var. Ancak Erol Bey başkanlık katına sadece ailenin kullanacağı özel bir mutfak yaptırdı. Başkan'ın çocuğu için mutfağın yapıldığı söylendi. Bütün malzemelerin aşırı lüks seçilmesi rahatsızlık yarattı. 4 bin liraya çay bardağı alındığı söyleniyor. Lüks tabaklar, kaşıklar… Sayıştay denetim yaparsa hepsinin faturası ortaya çıkar. Aile bankadaysa özel mutfakta pişen yemekleri yiyor, evdeyse arabayla eve götürülüyor. Bazen sabah, öğlen, akşam yemek servisi yapılıyor. Hepsi kamera kayıtlarında var" dedi.