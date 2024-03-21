Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi Hakkında Bilgilendirme

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türkiye genelinde 2023 yılında toplamda 2 milyon 949 bin 437 adet satış işlemi gerçekleşti. Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin (konut, arsa, vb.) iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç gelir vergisine tabi tutuluyor" dedi.
Gayrimenkul alım satım işlemlerinin ticari kazanç hükümleri kapsamında değilse, değer artışı kazancı hükümlerine göre vergilendirildiğini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı kapsamında değerlendiriliyor. Elden çıkarmadan maksat, satış, bir bedel karşılığında devir, temlik, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasıdır. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazancının, 2023 takvim yılı için 55 bin TL'si gelir vergisinden istisnadır. Elde edilen değer artışı kazancının safi miktarının, bu istisna sınırını aşması durumunda, 1 Nisan 2024 tarihine kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor. Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2024, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Değer artış kazancı vergisi hesaplaması ve beyannamelerin verilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığının Hazır Beyan sayfası kullanılabiliyor" diye konuştu.
Nasıl hesaplanıyor
Özelmacıklı, "Öncelikle değer artış kazancında vergilendirilecek kazancı hesaplamak gerekiyor. Elden çıkarma karşılığında alınan para tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli ile, elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üzerinde kalan giderler ile ödenen vergi ve harçların, düşülmesi suretiyle bulunuyor. Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen Yurt İçi - Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekmektedir" dedi.
"Miras ile geçenler vergilendirilmiyor"
İvazsız olarak iktisap edilmiş taşınmazların elden çıkartılmasından doğan kazançların vergilendirilmediğini belirten Özelmacıklı, "Özellikle intikal yani veraset yolu ile geçen taşınmazların elden çıkartılması ve gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak verilenler bu kapsama giriyor. Bunun yanında tapuya tescilden önce de sahibi tarafından kullanılan taşınmazların fiili kullanım durumları 5 yılı geçiyor ise bunlar da vergilendirilmiyor. Özellikle Toplu Konut İdaresi ve kooperatiflerin durumlarında tahsis belgesi, faturalar gibi belgeler fiili kullanım tarihi olarak dikkate alınıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi Hakkında Bilgilendirme - Son Dakika
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağışlarla geçen yıl kuraklıktan etkilenen Koçköprü ve Morgedik barajlarındaki su seviyesi arttı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, son yıllarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin kuraklığa yol açtığını söyledi. Van Gölü'nün de kuraklıktan etkilendiğini ifade eden Akkuş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı haritalarda özellikle Erciş ilçesinin şiddetli kuraklığın yaşandığı yerler arasında bulunduğunu söyledi. Son günlerde etkili olan yağışların havza için önemli olduğunu vurgulayan Akkuş, barajların doluluk oranının artmasıyla su kaynaklarının daha dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle yaklaşık 21 kilometrelik bir kuyruk oluşturdu. Tır sürücüleri, lavabo ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve uykusuz bir şekilde direksiyon başında beklemek zorunda olduklarını belirtiyorlar. Sürücüler, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na da Kapıkule'deki gibi daha büyük tır parklarının yapılması gerektiğini ifade ediyorlar.
Petrol Ofisi Grubu, Kia Türkiye ile olan iş birliğini 2029 yılına kadar uzatarak, POTEM'de Kia modelleri ve teknolojisine özel motor yağları geliştirmeyi 5 yıl daha sürdürecek. İş birliği kapsamında geliştirilen Maxima K 5W-30 ve K 5W-40 motor yağları, tüm Kia modellerine uyumlu en ideal çözümleri sunuyor. Anlaşma ayrıca şanzıman, diferansiyel yağları ve fren-soğutma sistemi ürünlerini de kapsıyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO tarafından düzenlenen İş Dünyası-Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması'na katıldı. Seçer, belediye hizmetlerine devam ettiklerini ve Mersin'in sorunlarına çözüm ürettiklerini belirtti. Ayrıca, Mersin'in tanıtımı için bir dizi adım attıklarını ve ikinci 5 yıllık görev süresinde Metro, Sosyal Konut ve Afete Dirençli Bir Kent gibi projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bu tescille birlikte Türkiye'nin tescilli ürün sayısı 21'e yükseldi. Araban sarımsağı, Gaziantep'in Araban Ovası'nda yetişen ve diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip olan bir üründür. Bakanlık, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya gelerek asgari ücret konusunu ele aldı. Arslan, enflasyondaki yükselişin devam etmesi durumunda asgari ücret tartışmasının hızlanabileceğini belirtti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu için Ankara Sanayi Odasının (ASO) binasında tahsis edilen yeni çalışma ofisi hizmete girdi. Açılışa Oda Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı. Kadın girişimcilerin ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yapan Ardıç, ASO olarak kadının iş gücüne katılması ve ekonomik olarak güçlenmesine önem verdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu ise ofisin kadın girişimcilere destek olacağına inandığını ifade etti.
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği (KTSD) Genel Kurul toplantısında Ahmet Pura, başkanlık görevine tekrar seçildi. Melike Özener ve Nilgün Dayıoğlugil başkan yardımcılıklarına, M. Fuat Morgül ise genel sekreterliğe getirildi. Pura, derneğin sektörün temsil edilmesi ve referans noktası olma açısından önemini vurgulayarak, ev ve kişisel bakım endüstrisi ve ürünlerinin yasal, bilimsel ve toplumsal platformlardaki ortak sesi olmayı hedeflediklerini belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinde tamamladığı ikinci lisanslı depoculuk tesisini hizmete aldı. Türkiye'de ilk kez belediye desteği ile yapılan lisanslı depoların yaklaşık 250 milyon liraya mal olduğu belirtilirken, çiftçilerin artık ürünlerini ucuz bir şekilde elinden çıkarmak zorunda kalmayacağı vurgulandı.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarı hareketlendireceğini belirterek, ara tatil ve bayram tatili döneminde tüm seyahatlerin ekonomik hacminin toplamda 100 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngördüklerini söyledi. Bağlıkaya, yurt içi pazarı daha da hareketlendireceğini ve vatandaşları ülkenin dört bir yanında tatil yapmaya davet ettiklerini ifade etti. Ayrıca, yurt dışı turlar konusunda vize sorununun devam ettiğini ve vatandaşların Balkan turlarına ve Mısır gibi vizesiz destinasyonlara yöneldiğini belirtti. Seyahat acentelerinin bayram tatili için her bütçeye uygun paketler hazırladığını ve vatandaşların tatillerini güvende geçirmeleri için TÜRSAB üyesi seyahat acentelerini tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?