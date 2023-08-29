Gayrimenkul değerleme asgari ücretleri yüzde 50 arttı - Son Dakika

Gayrimenkul değerleme asgari ücretleri yüzde 50 arttı

Son Güncelleme: 29.08.2023 09:38

Sermaye Piyasası Kurulu 2023 için belirlenen gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi tutarlarında yaklaşık yüzde 50 artışa gitti. SPK'nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi tutarlarında yüzde 50 artışa gidildi.

KONUT VE OFİS İÇİN YENİ TARİFE

Bu kapsamda, bugünden itibaren geçerli olmak üzere gayrimenkul değerleme asgari ücretleri, metrekaresine bağlı olarak, konut, ofis veya büro için 2 bin 662 TL ila 8 bin 419 TL arasında değişen tutarlardan, 3 bin 750 TL ila 12 bin 629 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

İMALATHANE, DEPO VE HANGAR ÜCRETLERİ

Buna göre, gayrimenkul değerleme asgari ücretleri metrekaresine bağlı olarak, imalathane, atölye, depo, hangar yapıları, fabrika, sera, küçük ve büyükbaş çiftlikleri için 2 bin 454 TL ila 20 bin 514 TL arasında değişen tutarlardan 3 bin 681 TL ila 30 bin 771 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

AVM VE İŞ MERKEZLERİ ÜCRETLERİ

Hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkul ve alışveriş/iş merkezleri için ise 2 bin 719 TL ila 40 bin 569 TL arasında değişen tutarlardan 4 bin 79 TL ila 60 bin 854 TL arasında değişen tutarlara çıkarıldı.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME NEDİR?

Gayrimenkul değerleme, gayrimenkulün konumu, büyüklüğü, durumu, fiziksel özellikleri, piyasadaki arz ve talep koşulları, genel ekonomik koşullar, yasallık, gelir potansiyeli gibi kriterlere göre gayrimenkulün değerinin tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gayrimenkul değerleme asgari ücretleri yüzde 50 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gayrimenkul değerleme asgari ücretleri yüzde 50 arttı - Son Dakika
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