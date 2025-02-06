Gayrimenkul sektörü sordu, Başkan Bozbey cevapladı

Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Gayrimenkul Sektörü Soruyor, Başkan Bozbey Cevaplıyor' programında sektör temsilcilerinin sorularını cevapladı. Bursa'nın geleceğini planlarken hep birlikte hareket etmenin önemini bildiklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir Bursa'yı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Bursa Planlama Ajansı ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası iş birliği ile düzenlenen 'Gayrimenkul Sektörü Soruyor, Başkan Bozbey Cevaplıyor' programı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Büyükşehir bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 1000'e yakın gayrimenkul sektörü temsilcisi katıldı. Programda gayrimenkul sektörü temsilcilerinin taleplerini dinleyen Başkan Bozbey, şehir planlaması ve gayrimenkul piyasasına yönelik çözüm önerilerini dile getirdi.

"Herkesin ulaştığı bir şehir planı mümkün"

Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin göz bebeği kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, kentin yapı stokunun depreme dayanıklılık açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti. Kent nüfusunun yaklaşık yüzde 65'inin plansız ve kaçak gelişmiş alanlarda yaşadığını söyleyen Başkan Bozbey, özellikle 2000 öncesi inşa edilen binaların günümüz standartlarının oldukça altında olduğunu ifade etti. 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinin acılarını bir daha yaşamamak için kentlerdeki yapı stoklarının mutlaka afete dirençli hale dönüştürülmesi gerektiğini dile getiren Başkan Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin geleceğini güvence altına almak ve dirençli, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak adına 1100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bursa Plan programı çerçevesinde yoğun mesai harcıyoruz. Kentimizi, çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınmada bütüncül bir yaklaşımla planlıyoruz. Mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi, kentsel dönüşüm projelerinin yaşama geçirilmesi ve yeni yapılaşmalarda çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve insana yaraşır mimari anlayışı benimsiyoruz. Kente sahip çıkmanız, görüş ve önerilerinizle bu kente değer katmanız çok önemli. Herkesin ulaştığı bir şehir planı mümkündür ve sürdürülebilirliği böyle sağlanacaktır" dedi.

"Kentimizin birikimini hep birlikte koruyacağız"

Bursa'nın mevcut yol ağlarının, kentsel genişleme alanlarının, kırsal yerleşim bölgelerinin güvenli ve kesintisiz erişim sağlamak amacıyla yeniden planlanması gerektiğini hatırlatan Başkan Bozbey, "Bu süreçte yeni yerleşim alanlarını mevcut ulaşım akslarına ilave ederek bütüncül bir yaklaşımla kentimizin tamamını planlayacağız. Bursa Planı'nı, Kent Anayasası haline getireceğiz. Kentimizdeki tüm sektörlerin bu plana sahip çıkma sorumluluğu olacak. Tarımı, dağımızı, denizimizi, derelerimizi, 8 bin 500 yıllık kültürel birikimimizi hep birlikte koruyacağız. Kaçak yapılara asla izin vermeyeceğiz. Konut fiyatlarını dengelemek amacıyla arsa arzını artırmaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu.

"Yaşanabilir Bursa'yı hep birlikte inşa edeceğiz"

Gayrimenkul sektörünün hem kent hem de tüm ülke için son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, emlak sektörü temsilcilerinin karşılaştığı sorunların farkında olduklarını sözlerine ekledi. Sorunların çözümüne konuşarak ulaşabileceklerini anlatan Başkan Bozbey, "Kentsel dönüşüm süreçleri, imar planları ve projelerimiz konusunda merak ettiklerinizi birlikte masaya yatıracağız. Tek başımıza çözüm aramak yerine birliğimizin gücüyle sorunlarımızın üstesinden gelmeliyiz. Bursa'mızın geleceğini planlarken hep birlikte hareket etmenin önemine inanıyoruz. Sizlerin desteği ve iş birliğiyle daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir Bursa'yı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kentin yeni planlama yaklaşımını anlatan bir sunum yapan Başkan Bozbey, kentsel dönüşüm, Bursa'nın nüfus yerleşimi, sürdürülebilir ulaşım ağları, kent yerleşiminin yeniden organize edilmesi, planlanan alanlardaki riskli yapıların dönüşümü ve kentin yeşil alanları gibi konulara değindi.

Programın devamında gayrimenkul temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Başkan Bozbey, Mudanya'ya metrobüs hattının yapılacağının müjdesini verdi. Bursalılar için deniz ve dağı bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Bozbey, "Mudanya'dan metrobüse binen bir kişinin aktarmalarla Uludağ'a kadar ulaşabilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Kentteki en önemli sorunlardan biri olan kentsel dönüşüm konusundaki soruları da yanıtlayan Başkan Mustafa Bozbey, "Dönüşüm adına yapılacak faaliyetlerin tümünün bütünlük arz etmesi gerekir. Kentin farklı noktalarında birbirinden kopuk uygulamalar kente zarar verecektir. Yaşadığımız kente yabancılık arz etmeyecek, birbiri ile uyumlu ve bütüncül bir kentsel dönüşüm anlayışı benimsiyoruz" dedi.

Programın sonunda BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi tarafından Başkan Mustafa Bozbey'e günün anısına tablo hediye edildi. - BURSA