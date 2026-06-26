Gazetecilere Destek Toplantısı - Son Dakika
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Gazetecilere Destek Toplantısı

Gazetecilere Destek Toplantısı
26.06.2026 09:33
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MEDYA-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Denizli'de gazetecilerle sosyal haklar ve sendika faaliyetleri üzerine buluştu.

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Denizli'de basın mensuplarıyla buluşarak sendikal çalışmalar, basın kartı süreçleri ve gazetecilere sunulan sosyal imkanlar hakkında bilgi verdi.

Medya İşçileri Sendikası (MEDYA-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Sefa Özdemir, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda sendikanın faaliyetleri, gazetecilere sağlanan haklar ve sektördeki güncel gelişmeler ele alındı.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve Medya İş Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Eroğlu'da hazır bulundu.

Yerel Basına Destek Vurgusu

MEDYA-İŞ'in 2012 yılında kurulduğunu hatırlatan Özdemir, bugün 11 iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapan yetkili bir sendika konumunda olduklarını söyledi. Yerel basının güçlenmesini önemsediklerini belirten Özdemir, gazetecilerin haklarını korumak ve sosyal imkanlardan daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Basın Kartı Süreçlerine Katkı

Basın Kartları Komisyonu üyeliği görevini de yürüten Özdemir, geçmiş yıllarda çeşitli mevzuat eksiklikleri nedeniyle uzun süre basın kartı alamayan gazetecilerin sorunlarının çözümü için çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Gazetecilerin yıpranma hakkıyla ilgili düzenlemelere de değinen Özdemir, bu hakkın yeniden kazanılmasında basın kartının önemli bir kriter olduğunu ancak bazı çalışma günlerinin halen kapsam dışında kaldığını belirtti.

Gazetecilere Sosyal İmkanlar Sunuluyor

MEDYA-İŞ'in üyelerine yönelik sosyal destekler sağladığını kaydeden Özdemir, Ankara'da misafirhane, İzmir Urla'da tatil tesisi, eğitim programları, hukuki danışmanlık ve sigorta hizmetleri sunduklarını söyledi. Gazetecilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programlarının da devam ettiğini belirten Özdemir, alanında uzman isimlerin katılımıyla çeşitli seminerler gerçekleştirildiğini ifade etti.

"NACE Kodlarına Dikkat Edilmeli"

Basın çalışanlarının SGK kayıtlarında yer alan iş kolu kodlarının doğru tanımlanmasının önemine dikkat çeken Özdemir, yanlış kayıtların ilerleyen süreçte basın kartı ve yıpranma hakkı başvurularında sorun oluşturabileceğini söyledi. Sendikacılık anlayışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, çalışan haklarını korurken işverenlerle diyalog içerisinde hareket etmeyi önemsediklerini belirterek, çalışma barışını esas alan bir yaklaşım benimsediklerini dile getirdi. Yaklaşık 7 bin 500 üyeye sahip olduklarını ifade eden Özdemir, MEDYA-İŞ'in basın iş kolunda faaliyet gösteren en büyük sendikalardan biri olduğunu sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sefa Özdemir, Denizli, Ekonomi, Sendika, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazetecilere Destek Toplantısı - Son Dakika

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