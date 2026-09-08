Gazi Üniversitesi'nin 100. yılı için PTT anma pulu ve ilk gün zarfı satışa sundu
PTT AŞ, Gazi Üniversitesi'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı. 45 lira bedelli pul ve 90 lira bedelli zarf, PTT iş yerleri ile filateli internet sitesinde satışa sunuldu; Ankara'daki PTT Pul Müzesi'nde ilk gün damgası kullanıldı.
PTT AŞ tarafından, "Gazi Üniversitesinin Kuruluşunun 100. Yılı" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (45x45 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte, "PTT Pul Müzesi/ANKARA" adresinde, "Gazi Üniversitesinin Kuruluşunun 100. Yılı 08.09.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Gazi Üniversitesi'nin 100. yılı için PTT anma pulu ve ilk gün zarfı satışa sundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?