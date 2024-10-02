Gazi yarı maratonu için başvurular 14 Ekim\'de başlıyor

Ekonomi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde geleneksel hale getirilen Gazi Yarı Maratonu için geri sayım başladı. Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek maratonun kayıtları 14 Ekim'de başlıyor.

Antep Savunmasında şehit düşen 6 bin 317 şehidin hatırasını yaşatmak ve "Spor Şehri Gaziantep" hedefiyle spor kültürün kent genelinde arttırılması amacıyla düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu için sayılı günler kaldı.

Bu kapsamda 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek maratona katılmak isteyenlerin www.gaziyarimaratonu.org adresinden başvurularını en geç 25 Kasım tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Her yıl ulusal ve uluslararası arenada büyü ilgi gören koşuya bu yıl da gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından büyük katılım sağlanması hedefleniyor. Profesyonel birçok koşucunun yanı sıra atletizmle ilgilenen sporseverlerin farklı farklı kategorilerde ter dökeceği yarışmada, derece alanlara ödül verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açış konuşmasını gerçekleştireceği maraton koşusu öncesi yine atletizm ve spor alanından tanınmış birçok ismin de etkinlikte yer alması planlanıyor. - GAZİANTEP