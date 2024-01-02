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Gaziantep 2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika
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Gaziantep 2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracat yaptı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten 2023 yılında 10 milyar 71 milyon 31 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti. Ünverdi, Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdam konularında örnek bir şehir olduğunu vurgulayarak, sanayicileri ve ihracatçıları kutladı. Aralık ayında Gaziantep'ten yapılan ihracatın geçen yıla göre yüzde 2,8 artış gösterdiği de açıklandı. Ünverdi, Gaziantep'in aylık ve yıllık ihracatta 6. sırada yer aldığını belirtti ve deprem felaketi sonrası yaşanan düşüşe rağmen şehrin toparlanarak bu rakamlara ulaştığını ifade etti. Gaziantep Sanayi Odası olarak, ihracat pazar payını artırmak için ticaret heyeti programları, fuarlar ve projelerle firmaları teşvik edeceklerini söyledi.

Gaziantep 2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracat yaptı
02.01.2024 - 17:55,  Güncelleme: 17:58
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten 2023 yılında 10 milyar 71 milyon 31 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Gaziantep'in her şartta üretim, ihracat ve istihdamıyla örnek şehir olmaya devam ettiğini kaydeden Ünverdi, "Asrın felaketi ve uluslararası pazardaki zorluklar karşısında verdikleri mücadeleden dolayı tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat verilerini değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, aralık ayında Gaziantep'ten yapılan ihracatın geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,8 oranında artışla 927 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Ünverdi, Gaziantep'in hem aylık hem de yıllık ihracatta iller bazında 6. sırada yer aldığını dile getirdi.

6 şubatta Gaziantep ile birlikte 11 ilde yaşanan deprem felaketiyle birlikte ihracatta yaşanan düşüşün ardından Gaziantep'in toparlanarak bugünkü rakamlara ulaşmayı başardığına vurgu yapan Ünverdi, "Bölge olarak maalesef iyi başladığımız 2023 yılında asrın felaketi ile büyük bir yıkım yaşadık. Yıkılan fabrikalarımıza, zarar gören makinelerimiz nedeniyle üretimlerimizin aksamasına, istihdamdaki kayıplarımız ve küresel ticaretteki sorunlara rağmen yıl sonu itibarı ile 10 milyar doların üzerinde ihracata ulaştık. 2024 yılı da dünyada azalan talep ve ülkemizde makro ekonomik tedbirler kapsamında kolay bir yıl olmayacak. Bu doğrultuda ekonomimizi düzlüğe çıkarmak için de Orta Vadeli Programın kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Bizler de bu sürece üretim ve ihracatımızla sanayiciler olarak destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası olarak, Gaziantep'in ihracattan aldığı pazar payını artırmak istediklerinin altını çizen Ünverdi, "Pazar payımızı büyütmek için ticaret heyeti programlarımızı ve fuarlarımızı artıracağız. İhracat Akademisi ve Ticaret Elçileri projelerimizle firmalarımızı ihracata teşvik edeceğiz. Yüksek teknolojiye geçiş, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızla ihracat birim değerlerimizi artırırken firmalarımızı AB Yeşil Mutabakat kriterlerine hazır hale getireceğiz. Ülke kalkınmamızın temelini oluşturan üretim ve ihracatımıza en fazla katkıyı sunabilmek için 2024 yılında da elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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