Gaziantep Araban Ovası'nda acur hasadı başladı, kilogramı 30 TL'den satılıyor - Son Dakika
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Gaziantep Araban Ovası'nda acur hasadı başladı, kilogramı 30 TL'den satılıyor

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Gaziantep Araban Ovası\'nda acur hasadı başladı, kilogramı 30 TL\'den satılıyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kışlık turşu hazırlıklarının vazgeçilmezlerinden turşuluk acurun hasadına başlandı. Araban Ovası'nda yetiştirilen acur tarlada kilogramı 30 TL'den satılırken, çiftçi günde 200 kilogram hasat ediyor ve ürüne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, kışlık turşu hazırlıklarının vazgeçilmez ürünlerinden turşuluk acurun hasadına başlandı. Araban Ovası'nda yetiştirilen acur, tarlada kilogramı 30 TL'den satılırken, ürüne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi mutfağında önemli bir yere sahip olan turşuluk acura, sonbahar aylarında kışlık hazırlık yapan vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor. Sarımsak hasadının ardından ikinci ürün olarak eylül ayının ortalarında ekilen acurun hasadı, hava şartlarına bağlı olarak ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Sert yapısı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan ürün, turşu yapımında kullanılıyor.

Günde 200 kilogram hasat ediliyor

Çiftçi Yusuf Karataş, acur ekim ve hasat süreci hakkında bilgi verdi. Sarımsak hasadının ardından ikinci ürün olarak ektiği acurun hasadına ekim ayının ilk günlerinde başladığını belirten Karataş, günlük yaklaşık 200 kilogram ürün topladığını söyledi.

Acurun Gaziantep başta olmak üzere bölgedeki yerel pazarlarda yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Karataş, tarlasında hasat ettiği ürünün kilogramını 30 TL'den sattığını kaydetti.

"Kışlık turşuların vazgeçilmezi"

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun da kış hazırlıklarının başlamasıyla birlikte turşuluk acura talebin arttığını belirtti.

Acurun özellikle Gaziantep ve ilçeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kışlık turşu yapımında sıkça tercih edildiğini ifade eden Altun, Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen ürünün çıtır dokusuyla öne çıktığını söyledi.

Altun, eylül ayının ortalarında ekilen ve ekim ayının ilk günlerinde hasadına başlanan turşuluk acurun, sonbahar döneminde kışlık turşu hazırlayan vatandaşların öncelikli tercihlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA
GaziantepEkonomiGüncelSon Dakika

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