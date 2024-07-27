Gaziantep Ayakkabı Sektörü Dünya Pazarlarında - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep Ayakkabı Sektörü Dünya Pazarlarında

Gaziantep Ayakkabı Sektörü Dünya Pazarlarında

Gaziantep'te üretilen terlik, deri ve spor ayakkabılar dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Gaziantep, Türkiye'nin ikinci büyük ayakkabı üretim merkezi konumunda bulunuyor ve yıllık üretim miktarını artırmayı hedefliyor.

27.07.2024 09:45
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Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden olan Gaziantep'te üretilen terlik, deri ve spor ayakkabılar, bölge ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Rusya, Azerbaycan, Irak ve Sudan başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi ve ticaret merkezi konumundaki Gaziantep'te onlarca yıldır önemli geçim kaynakları arasında yer alan ayakkabıcılık sektörü büyümeye devam ediyor. Gaziantep, ayakkabı üretiminde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alırken, Türkiye'nin terlik, deri ve spor ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 20'si Gaziantep'teki üreticiler tarafından karşılanıyor. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ve Avrupa'nın 35 ülkesinin deri ve spor ayakkabı ile terlik ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Gaziantep'te yılda yaklaşık 180 milyon çift deri, spor ayakkabısı ve terlik üretimi yapan üreticiler, yıllık üretim miktarını ise 200 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'de her üç ayakkabıdan biri Gaziantep'teki firmalar tarafından üretilerek hem iç hem de dış pazarlara gönderiliyor. Ayakkabı üretiminde önemli üretim noktalarından olan Gaziantep'te sektör temsilcileri, şu ana kadar "fason" üretim başlığında Türkiye'nin her tarafına gönderdiği ayakkabılar konusunda yeni bir sayfa açmanın yolunda da ilerliyor.

Türkiye'deki ayakkabı ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı Gaziantep'te sektör temsilcileri, kendi markalarıyla dünya pazarlarına açılmayı ve markalaşmada dünya ile yarışmayı hedefliyor. Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile koordineli hareket ederek, hedef pazarların belirlenmesinin ardından "Made in Gaziantep" markası ile kendi markalarını oluşturmanın çabasını gösteriyor.

Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Türkiye'nin ayakkabı ve terlik ihracatının yüzde 20'sinin karşılandığı Gaziantep'te üretilen terlik ve ayakkabıların dünyadaki 35 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Gaziantep'in ayakkabı konusunda İstanbul'un ardından en büyük üretim merkezi olduğunu belirten İnce, Gaziantep'te ayakkabı sektörünün bin 200 ayakkabı, 400 terlik, 200 yan sanayi imalatçısı ve 80 bin çalışanıyla 33 farklı sektörü içerisinde barındıran büyük bir sektör olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ve Gaziantep ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisinin ayakkabı sektörü olduğunu ifade eden İnce, Gaziantep'in ayakkabı sektöründe Türkiye'nin Anadolu'daki en büyük üreticisi ve en büyük ihracatçısı konumunda olduğunu ifade etti. Ayakkabı ihracatındaki hedeflerine ulaşmak için yaptıkları çalışmaları anlatan İnce, ihracatı büyütme hedefinin yanı sıra ayakkabıda markalaşmayı hedeflediklerini "Made in Gaziantep" markası ile üretim yapmak istediklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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