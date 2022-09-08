Gaziantep'te her kart "Gaziantep kart" olacak - Son Dakika
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Gaziantep'te her kart "Gaziantep kart" olacak

08.09.2022 12:05
Gaziantep'te her kart "Gaziantep kart" olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olacak "Her Kart Gaziantep Kart" projesiyle bankaların temassız özellikteki kredi kartı, ön ödemeli kartlar veya bankamatik tipindeki tüm kartlara Gazi şehirde toplu taşımada kullanılan "Gaziantep Kart" özelliği kazandıracak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olacak "Her Kart Gaziantep Kart" projesiyle bankaların temassız özellikteki kredi kartı, ön ödemeli kartlar veya bankamatik tipindeki tüm kartlara Gazi şehirde toplu taşımada kullanılan "Gaziantep Kart" özelliği kazandıracak.

Projeyle Gazi şehirliler online olarak yapılacak işlemle kısa sürede banka ve kredi kartlarını, öğrenci indirimli kart, engelli, 65 yaş kartı tanımlayacak Gaziantep Kart gibi kullanarak toplu taşımadan yararlanabilecek. Vatandaşlara mevcut ödeme sistemlerinden daha kullanışlı bir imkan sunacak projeyle, toplu taşımada Gaziantep Kart olarak kullanılacak kredi kartıyla yapılan binişlerin ödemeleri, bu sayede kartın ekstre ödeme tarihine kadar geciktirilebilecek.

"Başvuru ve vize işlemleri internetten yapılabilecek"

Projenin hayata geçmesiyle birlikte vatandaşların ödediği ulaşım kart alım maliyeti ortadan kalkacak ve herhangi bir yere başvuruya gitme zorunluluğu kalmayacak. Bankacılık sistemi imkanları üzerinden kart dolumu ve vize işlemleri gerçekleşecek. Sistem ayrıca Gaziantep Kart İşlem Merkezleri'ne vatandaşların gelme zorunluluğunu ve bekleme sürelerini de ortadan kaldıracak.

İndirimli ve serbest kartlar da Kredi kartlarına tanımlanabilecek

Banka kartlarına tanımlanan Gaziantep Kart özelliği ile tam kart sahipleri de dahil ücretsiz aktarma gibi sunulan imkanlardan yararlanırken, serbest ve indirimli kart kullanıcıları kartlarıyla tanımlanan haklarını banka kartlarıyla da kullanabilecek.

Proje için ilk faz Eylül ayında başlayacak

2 faz olarak yürütülecek projede, Büyükşehir Belediyesi eylül ayı içerisinde devreye sokacağı ilk faz ile mevcut Gaziantep karta sahip tüm kullanıcılar, banka/kredi kartlarına Gaziantep Kart özelliği tanımlayarak, toplu taşıma ücretlerini haklarını kaybetmeden kullanabilecek. Yıl sonunda devreye alınması planlanan 2. fazda ise yeni kart alacak kullanıcılar da dahil olmak üzere bütün vatandaşlar, banka/kredi kartlarını Gaziantep Kart olarak internet ortamında tanımlayarak başka bir kart almaksızın Gaziantep Kart'ın tüm imkanlarından yararlanabilecekler.

İşlem merkezine gelmek zorunda kalmayacaklar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konu hakkında sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, Gaziantep Kart uygulamasıyla birçok ilkleri gerçekleştirdiklerini anlattı. Yeni projenin de Türkiye'de bir ilk olacağın ifade eden Şahin, Gaziantep Kart'ın toplu taşıma haricinde müzelerde, spor merkezlerinde, hayvanat bahçesinde de kullanıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"2017 yılından bu yana, Gaziantep Kart'ın yanı sıra temassız özellikli tüm banka ve kredi kartları da bu noktalarda kullanılabiliyor. Öğrenci, öğretmen, engelli, 65 yaş gibi birçok türü olan Gaziantep Kart ile ücretsiz ve indirimli geçiş hakları olan vatandaşlarımızın, bu hakların tanımladığı kartları almak için şimdiye kadar Gaziantep Kart İşlem Merkezleri'ne gelmeleri gerekiyordu. Şimdi geldiğimiz noktada ise artık temassız özellikli herhangi bir banka veya kredi kartına sahip vatandaşımızın ister öğrenci ister engelli hangi kartı almak istiyorsa, bunun için Kart İşlem Merkezi'ne gelmesine gerek kalmayacak. Sahip olduğu banka ya da kredi kartına internet üzerinden yapacağı çok kısa bir işlemle Gaziantep Kart özelliği kazandırılabilecek."

"Akıllı ulaşımda ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Kişileştirilmiş kartların kredi kartına tanımlandığında aktarma işlemini yapabileceklerini ifade eden Başkan Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Kişiselleştirilmiş kartların tüm özellikleri kredi kartına tanımlayabileceğiz, ayrıca tam kart sahipleri de bu işlemi yaparak aktarma imkanlarından yararlanacaklar. En önemlisi ise bayiden kart dolum işlemine ihtiyaç kalmayacak. Projenin ilk fazında mevcutta Gaziantep Kart'a sahip olan kullanıcılar ile başlayacağız. İkinci fazda ise ilk defa kart alacak kullanıcılarımız da dahil herkes ayrı bir kart almaksızın bu imkandan faydalanabilecekler. İlk faza eylül ayı içinde başlıyoruz. İkinci faz da yılbaşından önce devreye alınmış olacak. Okulların açılacağı bu dönemde bu güzel gelişmeden sizleri haberdar etmek istedim. Gaziantep olarak akıllı ulaşımda ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz." - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te her kart 'Gaziantep kart' olacak - Son Dakika

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