Gaziantep haberi! Gaziantep'te sezonun son kurutmalıkları güneşe bırakıldı

Gaziantep'te sezonun son kurutmalıkları güneşe bırakıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti kurutmalıklar sıcaklıkların etkisini yitirmeye başlamasıyla son kez güneşe bırakıldı.

Gaziantep'te yaz mevsiminde kurutmalıklar çatı olarak adlandırılan sırıklara geriliyor. Sıcak havalarla birlikte kurutulmaya başlanan biber ve patlıcan gibi sebzeler kentin yüksek noktalarını kırmızıya bürüyordu. Gaziantep'te etkisini azaltmaya başlayan sıcak havalarla birlikte kurutmalık mevsimi de sona eriyor. Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzeti olarak bilinen dolmaların ana maddesi olan ve gastronomi kenti Gaziantep'in de simgeleri arasında yer alan kurutmalık sebzeler, son kez güneşe bırakıldı. Her gün milyonlarca biber ve patlıcanların tek tek elle oyularak 45 ve 50'şerli sıra halinde ipe dizildikten sonra kurutulmak için çatı olarak adlandırılan sırıklara gerilmesi rengarenk görüntüler ortaya çıkarıyor.

"Son kurutmalıklarımızı atıyoruz"

Kurutmalık işi yapan Eren Doğan son kurutmalıkların güneşe bırakıldığını belirterek, "Burada patlıcan, biber, kabak, acur kurutuyoruz. Yazın güneşe bıraktığımız bu sebzeler 2 günde kuruyordu. Ancak şuan sıcaklığın etkisini yitirmesiyle daha geç kuruyor. Bunlar son kurutmalıklarımız son atımlarımızı yapıyoruz. Bir haftaya kadar komple kaldıracağız. Bu kurutmalıklar kuruduktan sonra ambarlarımıza götürüyoruz. Orada sayımı yapılır, ilaçlanır. Daha sonra ise poşetliyoruz. Kutulara koyuyoruz satışa hazır hale geliyor. Hem ihracat yapıyoruz hem de iç piyasaya satıyoruz. Kilosu şuan 15-17 TL arasında satılıyor" diye konuştu.