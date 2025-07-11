Gaziantep İhracat Zirvesi Düzenlendi

İhlas Medya Grubu çatısı altında yayın hayatını sürdüren Türkiye'de İş Dünyası dergisinin geleneksel hale gelen buluşmaları bu kez Gaziantep'te gerçekleşti.

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin Temmuz sayısında kapak konusu olarak ele alınan Gaziantep İhracatla Büyüyor, Celal Toprak'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde çok yönlü olarak değerlendirildi. NLKSOFT ile eş zamanlı olarak düzenlenen zirvede, Gaziantep İhracatla Büyüyor konusu masaya yatırıldı.

"Çünkü Gaziantep, ihracatta Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir başarıya sahip"

Panelde konuşan Celal Toprak, "Türkiye'de İş Dünyası dergisi, İhlas Medya Grubu'nun en genç yayın organlarından biri. Yaklaşık 4 yıldır yayın hayatını sürdürüyor. Bizler de Anadolu'nun farklı şehirlerinde ekonomiyle ilgili çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kez, dijitalleşme alanında önemli bir kuruluşun yıl dönümü vesilesiyle Gaziantep'teyiz. Bu toplantı öncesinde, ihracat konusunu ele alacağımız bir zirve gerçekleştireceğiz. 3 değerli konuşmacımız var ve birazdan onları dinleyeceksiniz. Zirvemizin ana teması ihracat olacak. Çünkü Gaziantep, ihracatta Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir başarıya sahip. Bu başarı nasıl elde ediliyor? Bunun arkasındaki yöntemleri, anlayışları ve uygulamaları öğrenip, Türkiye genelindeki iş insanlarına, şirketlere, kurumlara örnek olarak sunmak istiyoruz. Amacımız, benzer başarıların başka şehirlerde de ortaya çıkmasını sağlamak, böylece Türkiye ekonomisinin büyümesine ve zenginleşmesine katkı sunmak. Türkiye'de İş Dünyası dergisi olarak misyonumuz, doğru yapılanları ülke genelinde yaygınlaştırmak, yanlışlardan ise ders çıkarmaktır. Bugün burada da bu misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Dergimizin bu sayısında da Gaziantep'i ve ihracat konusunu ana tema olarak ele aldık"

Derginin Temmuz sayısıyla ilgili bilgi veren Toprak, "Dergimizin bu sayısında da Gaziantep'i ve ihracat konusunu ana tema olarak ele aldık. Herkes bu başarının sırrını merak ediyor. Örneğin Kayserililer de merak içinde. Özellikle Adanalılar, "Gaziantep bizi geçti" diyerek bu konuda sitemlerini dile getiriyor. Hatta bu konuda biraz şakalaşıyorlar. Buradaki isimlerin ihracata katkısı büyük. Bizim amacımızda bu başarıyı Türkiye'ye tanıtmak" diye konuştu. - GAZİANTEP