Gaziantep İhracatı Ağustos\'ta Yüzde 7,5 Düşüş Gösterdi

Ekonomi

Geçtiğimiz ay yüzde 5,5 düşüş gösteren Gaziantep ihracatı, ağustos ayında da bir önceki yıla göre yüzde 7,5 düşerek 851 milyon 670 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep, ağustos ayı ihracatıyla birlikte Ocak-Ağustos döneminde ise 6,5 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ağustos ayı ihracat rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Açıklanan verilere göre Gaziantep'imizden ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 düşüşle 851 milyon 670 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıl 6,4 milyar dolar olan Ocak-Ağustos dönemi ihracatımız bu yılın aynı döneminde ise 6,5 milyar dolara ulaştı. İhracata, üretime, istihdama, kalkınmaya büyük katkı sağlayan ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Rekabet gücümüz giderek zayıflıyor"

Gaziantep ihracatındaki düşüşü değerlendiren ve ihracatçı üyelerinin dış pazardaki rekabet gücünü giderek kaybettiğini belirten GTO Başkanı Yıldırım, "Her geçen gün artan maliyetler, yeni vergi düzenlemeleri ve zamlar, ihracatçılarımızın elini zayıflatıyor. İşletmelerimiz, artan maliyet baskısı altında ayakta kalmaya çalışırken fiyat avantajını, dolayısıyla müşterilerini kaybediyor. Net bir şekilde görüyoruz ki rekabet gücümüz giderek zayıflıyor. Tüm dünyadaki talep daralması da maalesef ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Ayrıca enflasyonla mücadele sürecinde iç talebin zayıflaması kaçınılmazken, dış talebi devreye sokacak bir kur politikası ve destek politikasına ihtiyaç var. Gelen ihracat verilerinin de desteklediği bu durumu düzeltmek için adım atılması gerek" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, artan maliyetlerin farklı riskler doğurduğunu da ekleyerek "Daha önce de dile getirmiştik Şehrimize yatırım almaktan ziyade artan maliyetler sebebiyle üretimini farklı ülkelere taşıma planı yapan işletmelerin riskiyle de karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.

" İtalya, şehrimizi 'seyahat için tehlikeli bölgeler' listesinden çıkartmalı"

Kent ihracatını olumsuz etkileyen bir konuyu da gündeme getiren GTO Başkanı Yıldırım, "En fazla ihracat yaptığımız 10 ülke arasında yer alan İtalya için şehrimiz, seyahat için tehlikeli bölgeler listesinde. İtalya Dış İşleri Bakanlığının web sitesinde şu ifade yer alıyor: 'Terör saldırıları ve kaçırılma riski. Suriye sınırına yakın bölgelerden kaçınılmalıdır. İl genelinde zorunlu olmayan seyahatler tavsiye edilmemektedir.' Bu durum, firmalarımızın İtalyan müşterilerinin şehrimize gelmesi noktasında sıkıntı oluşturuyor. Böyle bir adımı farklı ülkelerin de atmasından endişe ediyoruz. Konuyu ilgili makamlara ilettik. İhracatımızı olumsuz etkileyecek bu durumun çözüme kavuşturulması oldukça önemli" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP