Gaziantep İhracatı Eylülde Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep İhracatı Eylülde Düşüşte

Gaziantep İhracatı Eylülde Düşüşte

Gaziantep'in eylül ayı ihracatı, geçen yıla göre %3,9 azalarak 841,9 milyon dolar oldu.

02.10.2024 15:34
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Son aylarda düşüş eğilimi gösteren Gaziantep ihracatı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşerek 841 milyon 941 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. İli Gaziantep, Ocak- Eylül döneminde ise 7,3 milyar Dolar'a ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Açıklanan verilere göre Gaziantep'imizin eylül ayı ihracatı 841 milyon 941 bin dolar olarak gerçekleşti. Maalesef ihracattaki düşüşümüz devam ediyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşen ihracatımız Ocak-Eylül döneminde ise 7,3 milyar dolar oldu. Binbir zahmet ve emekle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Rekabet gücümüz giderek azalıyor"

GTO üyelerinin sorunlarını hazırladıkları kapsamlı raporlarla ele aldıklarını söyleyen ve Orta Doğu'da yükselen tansiyonun, Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunların dış talebi daha da azaltabileceğine değinen Başkan Yıldırım, "Hazırladığımız tüm raporlarda, bulunduğumuz tüm platformlarda dile getirdiğimiz gibi ihracatçı üyelerimizin artan maliyetleri, finansmana erişim sorunları, yatay seyreden döviz kurları gibi faktörler nedeniyle rekabet gücü giderek azalıyor. Bunun yanı sıra Orta Doğu'da tansiyonun bir hayli yüksek olduğu bu dönemde, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar dış talebi daha da azaltabilir. Dolayısıyla ihracatçılarımızın, iş insanlarımızın elini güçlendirebilmek için atılması gereken adımlar belli. GTO olarak tüm çözüm önerilerimizi çalmadık kapı bırakmayarak karar vericilerimize aktardık. Gerekli önlemlerin en hızlı şekilde alınacağını umut ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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