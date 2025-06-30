Gaziantep İhracatta İlk 1000\'de 60 Firma ile Yer Aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten, Türkiye'nin en büyük bin ihracatçı listesinde 60firmanın yer aldığını belirterek, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ilk bin listesinde yer alan firmalarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Gaziantep'in listede en fazla firması bulunan 3'üncü şehir olduğunu belirten Ünverdi, "Şehrimiz ve ülkemiz adına var gücüyle çalışan, her şartta üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam eden tüm firmalarımızın başarılarının önümüzdeki yıllarda da artarak sürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

2024 yılının tüm zorluklarına rağmen Gaziantep'in bir önceki yıl 59 olan TİM 1000'deki firma sayısını 60'a çıkardığını dile getiren Ünverdi, "2024 yılı maalesef iç piyasada olduğu kadar küresel ekonomide de savaşlar ve krizlerin gölgesinde büyük kırılganlıklarla geçti. En büyük pazarımız olan Avrupa başta olmak üzere, Orta Doğu ve hedef pazarlarımızda yaşanan belirsizlikler ihracatımız üzerinde baskıya neden oldu. Artan maliyetler, döviz kuru ve enflasyon arasındaki fark ile finansman maliyetlerinin yüksek oluşu üretici ve ihracatçılarımızı halen zorlamaya devam diyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde rekabet gücümüzü kaybetmemek ve bu sektörleri Orta Doğu ve Asya ülkelerine kaptırmamak, üretim ve istihdamın sürekliliği ile firmalarımızın geleceği açısından rekabet gücünü artıracak tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyuyoruz. Eximbank ve KGF benzeri desteklerin ulaşılabilir olması ve daha da geliştirilmesi büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Üretim ve ihracatta karlılık konusunun en önemli başlıklarından birisi olduğunun altını çizen Ünverdi, şunları dile getirdi, "Üretimde yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yüksek teknoloji ile üretim ve buna bağlı olarak ihracat birim değerlerimizi artırmak durumundayız. Bunun için de Gaziantep Sanayi Odası olarak GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde yeşil dönüşüm, Model Fabrikada dijital ve teknolojik dönüşüm, savunma sanayisinin şehrimizde geliştirilmesi ve ihracata yönelik çok sayıda proje ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gelişmelere adapte oldukça TİM bin listesindeki firma sayımızı daha da artıracağımıza yürekten inanıyorum. Türkiye'nin İlk bin İhracatçısı 2024 listesinde yer alan ve ülkemiz kalkınmasına en büyük desteği veren tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP