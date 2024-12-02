Gaziantep'in İhracatı 9 Milyar Doları Geçti

Ekonomi

Gaziantep'ten 11 ayda 9 milyar 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, ihracat rakamlarıyla kentin, ülkede en çok ihracat yapan iller arasında 6. sırayı koruduğunu kaydetti.

Kentten kasım ayında 862 milyon, 11 ayda ise 9 milyar 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anımsatan ???????Ünverdi, şöyle devam etti:

"Gaziantep koşullar ne olursa olsun mücadelesinden asla vazgeçmez. Biz ihracatımızı yukarı taşımak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ancak girdi maliyetlerindeki artışlar, rekabetçi olmayan döviz kuru ve özellikle kredi maliyetlerindeki olağanüstü seyir bıçak kemiğe dayanmadan çözüme kavuşmalıdır."

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da ihracatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 düşüş yaşandığını belirterek, "Gaziantep'imizin potansiyelinin bu olmadığını çok net biliyoruz. Ancak küresel ticarette yaşanan daralmanın yanı sıra ülkemizdeki maliyetlerin oluşturduğu baskı maalesef rekabet gücümüzü giderek azaltıyor." ifadelerini kullandı.