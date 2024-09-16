Gaziantep Kültür Yolu Festivali Coğrafi İşaretler Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep Kültür Yolu Festivali Coğrafi İşaretler Paneli Gerçekleştirildi

Gaziantep Kültür Yolu Festivali Coğrafi İşaretler Paneli Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen panelde Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerinin yerel üreticiler ve bölge ekonomisine katkılarını vurguladı. Gaziantep'in kültürel zenginlikleri ve gastronomi alanındaki önemi üzerinde durdu.

16.09.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastoAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Gaziantep'in Coğrafi İşaretlerinin Yerel Üreticiler, Bölge Ekonomisi ve Kültürü Üzerindeki Katkıları" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yazarı Faruk Şüyün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'i dünyaya açan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin şehre büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

Gaziantep'in tarihi İpekyolu üzerinde, geçmişten bugüne önemli bir buluşma noktası olduğunu kaydeden Ünverdi, "Şehrimiz, her daim farklı kültürel zenginlikleri bünyesinde barındırmış, ticaret merkezi olmuş ve mutfak kültürüyle dünyaca bilinen kadim bir şehirdir. Bugün de sanayi, ticaret, turizm ve gastronomisi ile her yıl tüm dünyadan ziyaretçi ağırlayan marka bir şehir konumunda" dedi.

Konuşmasında, yerele ait değerler olan coğrafi işaretli ürünlerin önemine vurgu yapan Ünverdi, "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından gastronomi dalında Şehirler Ağı'na alınan ilk şehir Gaziantep ve dünyada ülkesinin ismiyle değil, şehrinin ismiyle anılan tek mutfakta Gaziantep mutfağıdır. Tabi geçmişten bize kalan ve çocuklarımızın emaneti olan kültürel mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak bizler için bir ödev ve sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in coğrafi tescilli ürünleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan Ünverdi, "Gaziantep Sanayi Odamız 2003 yılında başlattığı marka ve patent tescili sürecinde Antep Baklavası'nı hem ülkemizde hem de AB'de tescil ettirdi. Antep Baklavası, AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olurken, Gaziantep Sanayi Odamız da AB tarafından ilk defa bir Türk ürününe tescil alma başarısını göstermiştir. Odamız Gaziantep'in en önemli lezzetlerinden birisi olan Antep Katmeri için de 2015 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) coğrafi işaret başvurusunda bulunmuş 2017 yılında tescil etmiştir. Bunun yanında Antep Kutnu Kumaşını da korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına gerçekleştirdiğimiz coğrafi işaret başvurusu, (TPE) tarafından 2016 yılında onaylanmış ve tescillenmiştir. Gaziantep, 106 coğrafi işaretli ürün ve bir geleneksel ürün ile zengin bir coğrafi işaret envanterine sahiptir. Şehrimizin Antep Baklavası ve Araban Sarımsağı olmak üzere AB coğrafi işareti tescilli alan 2 ürünü bulunmaktadır. Kentimizin fıstıklı-cevizli sakız helvası, fıstıklı dondurması ve sarımsak turşusunun da aralarında olduğu 7 coğrafi ürününe ilişkin de başvuru süreci devam etmektedir. Yöresel lezzetlerimizin, kültürümüzün ve dolayısıyla şehrimizin tüm dünyaya tanıtıldığı GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep Kültür Yolu Festivali Coğrafi İşaretler Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika

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