Gaziantep, Şubat Ayında 863 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep, Şubat Ayında 863 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Gaziantep, Şubat Ayında 863 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Gaziantep, Şubat ayı ihracat rakamlarına göre 863 milyon 583 bin dolar ihracat gerçekleştirerek 2 ayda 1,6 milyar dolar ihracatı aştı. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,1 artışla bu başarıyı elde ettiklerini belirtti. Yıldırım, sürdürülebilir bir ihracat başarısı için destek taleplerini de dile getirdi.

02.03.2024 15:02  Güncelleme: 15:04
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Gaziantep, Şubat ayı ihracat rakamlarına göre 863 milyon 583 bin dolar ihracat gerçekleştirerek 2 ayda 1,6 milyar dolar ihracatı aştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gazi şehrimiz şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,1 artışla 863 milyon 583 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. 2024 yılının ilk 2 aylık döneminde ise ihracatımız yüzde 29,3 oranında artışla 1 milyar 676 milyon 875 bin dolara ulaştı. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde özverili çalışmaları bu başarıda imzası olan tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gaziantep'in ihracat başarısının sürdürülebilir olması için desteğe ihtiyaç duyduklarını da belirten Yıldırım, "Sürdürülebilir bir ihracat başarısı için navlun desteği ve döviz dönüşüm desteği başta olmak üzere ihracatçılarımıza destek verilmesi gerekiyor. Bu şekilde ekonomimizin ihtiyacı olan döviz geliri ve enflasyon ile mücadelede de iş dünyası daha etkin rol alacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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