Dünyanın en büyük makine halısı üretim merkezi Gaziantep, üretimdeki liderliğini tasarım ve markalaşmayla taçlandırmayı hedefliyor. Bu amaçla 12'ncisi düzenlenen Makine Halısı Tasarım Yarışmasında dereceye giren genç tasarımcılar ödüllerini törenle aldı. Türkiye genelinden 192 tasarımcının katıldığı yarışmada, genç yeteneklerin özgün tasarımları sektör temsilcilerinden tam not aldı.

Gaziantep'in makine halısı sektöründeki küresel liderliğini güçlendirmek ve dünya halı modasına yön veren merkezlerden biri haline gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Makine Halısı Tasarım Yarışması, bu yıl 12'nci kez gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığının desteği, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın finali ve ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ödül törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Ali Bayram Sarıca, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Faik Topak, TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Tarım İl Müdürü İbrahim Sağlam, akademisyenler, halı ihracatçıları ve öğrenciler katıldı.

"Gaziantep hiçbir krize boyun eğmedi"

Törenin açılışında konuşan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, genç tasarımcıların hayallerini, özgün bakış açılarını ve yeteneklerini halı sektörüne kazandırmayı amaçlayan yarışmanın her yıl daha da güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Halı sektörünün Gaziantep ve Türkiye ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Kaplan, üretimdeki liderliğin tasarım gücüyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Gaziantep'in makine halısı üretimindeki zirve konumunu koruyarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini belirten Kaplan, yalnızca üretmenin yeterli olmadığını, dünya pazarlarında kalıcı başarı için özgün tasarımlarla modaya yön vermek gerektiğini ifade etti. Genç tasarımcıların ortaya koyduğu her renk ve desenin sektör açısından büyük değer taşıdığını kaydeden Kaplan, bu çalışmaların sektörün rekabet gücünü artıracağına inandığını söyledi.

Piyasalarda yaşanan durgunluğun geçici olduğuna işaret eden Kaplan, Gaziantep'in geçmişte olduğu gibi bugün de zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde geleceğini belirtti. Bölgedeki gelişmelere ve küresel ekonomik sıkıntılara rağmen kentin üretim, istihdam ve ihracat gücünü koruduğunu vurgulayan Kaplan, Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadele ruhuyla hareket ederek mevcut krizleri de aşacağını ifade etti. Kaplan, Gaziantep'in bugüne kadar hiçbir krize boyun eğmediğini, bundan sonra da eğmeyeceğini dile getirdi.

"Hedefimiz modayı belirleyen Gaziantep"

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan da konuşmasında Ar-Ge ve tasarımın halı sektörünün geleceği açısından belirleyici rolüne dikkat çekti. Türkiye'nin dünya çapında lider olduğu sektörlerin başında halının geldiğini belirten Kaplan, bu başarıda Gaziantep'in sahip olduğu üretim gücü, tecrübe ve sektörel birikimin önemli payı bulunduğunu ifade etti.

Küresel ölçekte yaşanan savaşlara, ekonomik krizlere ve olumsuzluklara rağmen ihracatı artırmanın sevincini yaşadıklarını, ancak hedeflenen seviyenin henüz uzağında olduklarını kaydeden Kaplan, daha fazla çalışarak, üreterek ve dayanışma içerisinde hareket ederek bu zorlu sürecin aşılabileceğini söyledi.

Genç tasarımcılara seslenen Kaplan, sektörün geleceğinin özgün fikirlere ve yenilikçi tasarımlara bağlı olduğunu vurgulayarak, farklı konseptlerin ihracatı ve katma değeri artıracağını belirtti. Gaziantep'in artık yalnızca dünya modasını takip eden değil, modayı belirleyen, kopyalayan değil ilham veren bir şehir olması gerektiğini ifade eden Kaplan, bu hedefi gerçekleştirecek bilgi birikimi, tecrübe ve yetenekli gençlerin Gaziantep'te bulunduğunu kaydetti.

Markalaşarak başarımızı kalıcı hale getirmeliyiz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında halı ve kilimin kültürel mirasımızdaki önemine değinerek Gaziantep'in halı sektöründe ortaya koyduğu başarı hikayesine dikkat çekti.

İçinde bulunulan dönemin veri ve tasarım çağı olduğunu belirten Şahin, Gaziantep'in halı sektöründeki güçlü üretim kümelenmesinin önemli bir avantaj olduğunu ifade etti. Ancak bu gücün markalaşma hamlesiyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, Gaziantepli üreticilerin kendi markalarını oluşturarak ürünlerine daha fazla katma değer kazandırmasının önemine işaret etti.

Üretimin büyük bölümünün Gaziantep'te gerçekleştirilmesine rağmen ürünlerin başka markalar altında çok daha yüksek fiyatlarla satılmasının sektör açısından önemli bir sorun olduğunu belirten Şahin, fason üretimden markalı üretime geçişin başarıyı kalıcı hale getireceğini söyledi. Şahin, konuşmasında kuruluş çalışmaları devam eden Halı ve Kilim Müzesi hakkında da bilgi verdi.

192 tasarımcı yarıştı, 20 tasarım halıya dönüştü

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. İki ayrı kategoride gerçekleştirilen 12. Makine Halısı Tasarım Yarışması'na Gaziantep Üniversitesi kategorisinden 73, diğer üniversiteler kategorisinden ise 119 tasarımcı olmak üzere toplam 192 eser katıldı.

Akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda finale kalan 20 tasarım, sponsor firmaların desteğiyle dokunarak gerçek halılara dönüştürüldü. Dereceye giren tasarımcılara ödülleri, yarışmaya katkı sunan akademisyenlere ise plaketleri takdim edildi. Finalistlerin tasarımlarından üretilen halıların yıl sonuna kadar GAİB hizmet binasında sergileneceği bildirildi.

İşte dereceye giren tasarımcılar

Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda Gaziantep Üniversitesi kategorisinde Betül Dinç, "Doğanın Katmanları" isimli tasarımıyla birinciliği elde etti. Tuğba Pala, "Zamanın Katmanları" adlı eseriyle ikinci, Buse Nur Durmaz ise "Toprağın Fısıltısı" isimli tasarımıyla üçüncü oldu.

Diğer Üniversiteler kategorisinde ise Mustafa Emir Yılancı, "Kültürel Hafızanın İzleri" isimli tasarımıyla birinci olurken, Elif Öz "Küllerin Altında Ayıntap" adlı eseriyle ikinciliği, Fatma Atilla ise "Atlas" isimli tasarımıyla üçüncülüğü kazandı.