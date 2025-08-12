Gaziantep'te Antep Fıstığı Üreticilerine Faizsiz Kredi Desteği - Son Dakika
Ekonomi

Gaziantep'te Antep Fıstığı Üreticilerine Faizsiz Kredi Desteği

Gaziantep'te Antep Fıstığı Üreticilerine Faizsiz Kredi Desteği
12.08.2025 17:10
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Şehitkamil Ziraat Odası ve Ziraat Bankası iş birliğinde, Antep Fıstığı Lisanslı Depoya ürün teslim eden üreticilere sunulan faizsiz kredi desteğinin tanıtıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Şehitkamil Ziraat Odası ve Ziraat Bankası iş birliğinde, Antep Fıstığı Lisanslı Depoya ürün teslim eden üreticilere sunulan faizsiz kredi desteğinin tanıtıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

GTB'nin GATEM'deki hububat satış salonlarında düzenlenen toplantıya; GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Başkan Yardımcısı Yusuf Güler, Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Ziraat Bankası şube müdürleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığının Gaziantep ve bölge ekonomisi açısından stratejik bir ürün olduğunu vurgulayarak, bu ürünün binlerce aileye doğrudan veya dolaylı gelir sağladığını söyledi. Akıncı, "Antep fıstığı sadece bir tarımsal ürün değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın da önemli bir parçası. Bu değeri korumak ve sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarmak için modern depolama ve ticaret sistemleri büyük önem taşıyor" dedi.

Antep fıstığının anavatanı olan Gaziantep'te kurulan Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun, üreticilere güvenli depolama, ürünün değerini koruma ve ticarette şeffaflık gibi önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Akıncı, sistemin özellikle arz yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde çiftçilere finansal rahatlama sağladığını dile getirdi. Akıncı, "Çiftçilerimiz, fıstıklarını lisanslı depoya teslim ettiklerinde karşılığında aldıkları Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile Ziraat Bankası'ndan 9 ay süreyle faizsiz kredi kullanabiliyor. Böylece ürünlerini piyasa şartlarına göre en uygun zamanda değerlendirme imkanına kavuşuyorlar" şeklinde konuştu.

Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ise lisanslı depoculuk ve kredi desteğinin çiftçiler açısından büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, "Hasat döneminde üreticilerimiz çoğu zaman nakit akışında zorluk yaşıyor. Ürününü hemen satmak zorunda kalmadan, güvenli şekilde depolayıp, karşılığında faizsiz kredi kullanabilmesi çiftçimiz açısından çok değerli bir imkan" dedi.

Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Başkan Yardımcısı Yusuf Güler de, lisanslı depoya ürün teslim eden çiftçilere yönelik sağlanan finansman avantajlarını anlattı. Güler, "Üreticilerimiz, fıstıklarını lisanslı depolara teslim ettiklerinde, karşılığında aldıkları Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) teminatıyla ürün bedellerinin yüzde 75'ine kadar kredi kullanabiliyor. Bu kredi, 9 ay süreyle tamamen faizsiz olarak sunuluyor. Böylece ürünler standartlara göre sınıflandırılıp gerçek değerinde pazarlanırken, çiftçilerimiz de nakit ihtiyaçlarını karşılayarak piyasa şartlarını bekleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Toplantı, çiftçilerin sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Antep Fıstığı Üreticilerine Faizsiz Kredi Desteği - Son Dakika

16:45
