Gaziantep\'te Bayram Öncesi Kolonyalara Yoğun İlgi

Gaziantep'te bayram öncesi doğal kokulardan oluşan kolonyalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi çarşıda büyük yoğunluk yaşanırken bayramın vazgeçilmezi olan kolonyalar yoğun talep görüyor. Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çeşit çeşit kolonyalara yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan çarşı esnafı Ali Fidan, kolonya alırken kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. 3 kuşaktır kolonyacılık mesleğiyle uğraşan Ali Fidan, "3 kuşaktır kolonyacılık mesleğini sürdürüyorum ve son kuşak benim. Öncelikle Ramazan Bayramı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Eski Ramazanlar yok. Geçmişte yaşadığımız bayramlarda kalabalıklar çok olurdu ama şu anda böyle bir şey kalmadı. Buna rağmen çarşıda bir bayram hareketliliği var" dedi.
"Kolonya geçmişten günümüze gelen gelenek ve kültür"
Vatandaşların bayramda geleneksel ziyaret kültürünü yaşatmak için kolonya aldığını vurgulayan Ali Fidan, "Kolonya geçmişten günümüze gelen gelenek ve kültür. Eve misafir geldiğinde kolonya ve şeker ikram edilir. Diğer yandan kolonya dezenfektan ürünüdür. Mikrop öldürücü özelliği var. Gelen misafirlerin ellerine döküyorsunuz hem geleneksel kültürü yaşatıyor hem de dışarıdan getirilen mikrobu evinize sokmuyorsunuz. Bir ara unutulmuştu ama pandemiden sonra insanların aklına geldi. Bizim kendimize ait müşterilerimiz var ve onlar her sene olduğu gibi bu sene de alarak geleneklerini devam ettiriyorlar" ifadelerini kullandı.
"Vatandaşlar kaliteli kolonya almaya özen göstersinler"
Kolonya alan vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Fidan, "Vatandaşlar kolonya alırken kaliteli almaya özen göstersinler. Markalı ürünler dışında başka kolonyalar almasınlar yoksa verdikleri paralar boşa gider ve aldıkları ürün bir işe yaramaz. Ortalama bir kolonya şişemiz 90 TL ila 120 TL arasında litre olarak ise 120 ila 150 arasında değişiyor. Her kolonyanın kokusu farklı. Kendi özünden kullanarak yapıyoruz. Çeşitleri ise genelde limon, tütün, zambak, karanfil ve iğde çiçeğinden oluşuyor" diye konuştu. - GAZİANTEP
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