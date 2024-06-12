Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şekerler tezgahlarda

Ekonomi

Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram şekerleri tezgahları renklendirmeye başladı.

Tezgahlarda birbirinden farklı tat ve renklerde satışa sunulan şekerler, alıcısını bekliyor. Bayram hazırlığına başlayan vatandaşlar da, bayram ziyaretlerinde ikram etmek üzere şeker satın alarak hem gelenekleri yaşatmak hem de bayramın neşesini artırmak istiyor. Her zevke hitap eden şekerlerin fiyatları ise 140 ila 180 lira arasında değişiyor. Almacı Pazarında şeker çeşitleri satan Melih Yıldırım, şekere olan talebin bu bayram çok olduğunu söyledi. Yıldırım, "Bu bayram Kurban Bayramı olmasına rağmen şeker olan talep yoğun" dedi.

"Eski bayramlarımızı yaşıyoruz"

Kurban Bayramı olmasına rağmen şeker çeşitlerine talebin yoğun olduğunu aktaran Yıldırım, "Çok şükür güzel geçiyor. Şekerlerimiz satılıyor. İnsanlar misafirlerine ikram etmek için alıyorlar. Bu dönemde talep biraz daha fazla oluyor. Eski bayramlarımızı yaşıyoruz. Kurban Bayramı olmasına rağmen vatandaşlar yine de şeker alıyor. Şekerlerimizin fiyatı kalitesine göre değişiyor" şeklinde konuştu.

"Gelenekleri devam ettiriyoruz"

Gelenekleri devam ettirmek için şeker aldığını söyleyen müşteri Melek Kiraz, "Gelenekleri devam ettiriyoruz. Akrabalar birbirine gidip gelir. Bayramlaşmalar olur. Bizde gelecek olan misafirlerimiz için alışverişe çıktık. Bayram geliyor mutluyuz. Herkesin bayramını kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP