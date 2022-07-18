Gaziantep'te dağıtılan sebze fideleri ilk mahsullerini vermeye başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te dağıtılan sebze fideleri ilk mahsullerini vermeye başladı

18.07.2022 10:56
Gaziantep'te dağıtılan sebze fideleri ilk mahsullerini vermeye başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından kentteki çiftçilere dağıtılan sebze fidelerinin ilk hasadı başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından kentteki çiftçilere dağıtılan sebze fidelerinin ilk hasadı başladı.

Yaklaşık 4 ay önce Şehitkamil, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Oğuzeli, Araban ve Yavuzeli'ndeki çiftçilere yüzde 60 büyükşehir desteğiyle verilen Antep dolmalık biber, Antep dolmalık patlıcan, Nizip patlıcan, domates ve biber fideleri, ilk mahsullerini vermeye başladı. Her ilçenin iklimine uygun şekilde dağıtılan yaklaşık 2 milyon sebze fidesiyle bölgede yetişen ürünlerin kalitesini ve rekoltesinin artırılması hedefleniyor.

Çiftçiler verimden memnun

Oğuzeli ilçesine bağlı Çatalsu Kırsal Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Tahsin Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi'nin hibe desteğiyle verilen sebze fidelerinin ürün vermeye başladığını, verimden memnun olduğunu söyledi. Fidelerin rekolteyi gözle görülür şekilde artıracağını ifade eden Bilgiç, "2020 yılında hasattan 600 ila 700 ton arası ürün elde etmiştik. Bu yıl ise ürün hasadımızın yaklaşık 1000 tonu bulmasını bekliyoruz. Bu sene geçen yıla göre yağış biraz fazla yağdı. Toprak şu an daha çok su aldığı için verime de etki yapacaktır" dedi.

25 yıldır çiftçilik yapan Emine Bilgiç ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sebze fidesi desteğini ramazan ayı öncesinde gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Bu yıl daha çok hasat olmasını umuyoruz. 25 senedir çiftçilikle uğraşıyorum. Özellikle yağışlı geçen kış mevsiminin sebze fidelerine faydası çok oldu. 12 kez daha ürünü toplaya devam edeceğiz. Çiftçilerin bu yardımlara tepkisi çok olumlu oluyor. Yapılan yardımlar bizi sevindiriyor sağ olsunlar" diye konuştu.

Oğuzeli Ziraat Odası Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Mehmet Ağdoğan da çiftçilere ellerinden geldiğince faydalı olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Belediye Başkanı Fatma Şahin'in fide ve tohum desteğinden çiftçilerimiz çok memnun. Oğuzeli Çatalsu kırsalında çiftçilerimize domates, biber ve patlıcan desteği oldu. Her ilçeye özgü ürünlerin dağıtımı da büyük ölçüde rekolteyi artıracaktır. Amaç, burada küçük üretici desteklemektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Oğuzeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te dağıtılan sebze fideleri ilk mahsullerini vermeye başladı - Son Dakika

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